"แสตมป์" ล้างอายกำปั้นไทยคว้าเเชมป์ 3 กติกาศึกใหญ่ ONE Fight Night 14

เข้มข้นจัดเต็มทุกรสชาติ สำหรับศึก ONE Fight Night 14 ณ สิงคโปร์ อินเดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ โดย "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" นักสู้สาวขวัญใจคนไทยสามารถปราบจอมเก๋าจากเกาหลีใต้ "ฮาม ซอ ฮี" ร่วงยกสาม ผงาดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง ขึ้นแท่นนักกีฬาคนแรกที่คว้าแชมป์โลก ONE 3 ประเภทกีฬา และการันตีเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่จะได้รับค่าตัว 10 ล้านบาทเป็นรายต่อไปคู่เอกของรายการ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์ ONE MMA เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง เผชิญหน้าผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิง “ฮาม ซอ ฮี” จากเกาหลีใต้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-115 ป.) นั่งแท่นแทนที่ราชินีรุ่นอะตอมเวตคนปัจจุบัน “แองเจลา ลี” ที่ประกาศสละเข็มขัดและแขวนนวมกลางสังเวียนหลังดูเชิงกันในยกแรก "แสตมป์" เริ่มติดเครื่องสาดแข้งรัว ๆ ใส่คู่แข่งก่อนเสียหลักถูก "ซอ ฮี" พาลงพื้นและรัวหมัดหมายปิดเกม แต่ “แสตมป์” ยังเอาตัวรอดได้ แถมเกือบแจกซับมัชชันอีกฝ่ายอย่างหวุดหวิด กระทั่งเข้ายกสามนักสู้สาวไทยกลับเข้าสู่เกมยืนที่ถนัดและได้จังหวะกระทุ้งหมัดเข้าท้องจน "ซอ ฮี" ถอยร่น ก่อนเข้าขย้ำซ้ำที่เดิมเช็กบิลสาวเกาหลีในนาทีที่ 1.04 ของยกสาม คว้าแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าแชมป์โลก ONE 3 กติกา พร้อมรับโบนัสจาก บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาท)คู่รองของรายการเป็นการพบกันระหว่างสองตัวแม่ต่างรุ่น “สมิลลา ซันเดลล์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115-125 ป.) เจอกับ “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ราชินีมวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป. )ตั้งแต่ระฆังยกแรกดังทั้งสองสาวต่างสาดอาวุธใส่กันแทบไม่หายใจ โดย “สมิลลา” อาศัยช่วงยาวสาวอาวุธหนักใส่ แต่ “อัลลิเซีย” ปักหลักโต้กลับไม่ยอมกัน เข้าสู่ยกสองฝ่ายแชมป์โลกเป็นฝ่ายเดินกดดันคุมเกมอยู่หมัด ก่อนจะงัดทุกกระบวนท่ามวยไทยทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก จน “อัลลิเซีย” ต้านไม่ไหว ทำให้กรรมการสั่งยุติการแข่งขัน ในนาทีที่ 2:58 ของยกที่ 3 ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกได้สำเร็จ พร้อมรับโบนัสจาก บิ๊กบอส “ชาตรี” 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาท)อีกหนึ่งสาวไทยใจกล้า "นัท วันเดอร์เกิร์ล" โชว์สปิริตนักกีฬาตกลงสู้ "ซง จิง หนาน" แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115-125 ป.) ที่น้ำหนักเกินมา 4 ปอนด์ โดยท้าประลองหมัดล้วน ๆ ภายใต้กติกาพิเศษ แคตช์เวต (129 ป.)เปิดฉากมา "วันเดอร์เกิร์ล" เดินหน้าท้าชนไม่สนบารมีแชมป์โลก ออกหมัดต่อเนื่องในช่วงยกหนึ่งและสอง เข้าสู่ยกสาม "ซง จิง หนาน" เร่งเครื่องรัวหมัดใส่สาวไทยจนพลิกกลับเป็นฝ่ายคุมเกม ก่อนจะส่งหมัดชุดใหญ่ใส่รัว ๆ จน "วันเดอร์เกิร์ล" ตั้งรับไม่ทัน กรรมการเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งยุติการชกในนาทีที่ 2:42 ของยกสาม ส่งให้สาวแกร่งจากแดนมังกรคว้าชัยแบบเด็ดขาดส่วนอีกหนึ่งคู่ชิงแชมป์โลก “แดเนียล เคลลี” ถอนแค้นเมื่อสองปีก่อนจาก “เจสซา ข่าน” ได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเอกฉันท์ จารึกชื่อในฐานะแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวตหญิง คนแรกของ ONEขณะที่สองนักกีฬาชายไทยไปไม่ถึงฝัน “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” ถูกหมัดของ “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” ร่วง 3 นับถูกจับแพ้น็อกตามระเบียบในยกแรก และ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” แจ้งเกิดไม่สำเร็จ แพ้น็อกมวยเก๋าชาวมะกัน “เอซา เทน พาว” ยกสามสรุปผลการแข่งขันทุกคู่- คู่เอก แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ชนะทีเคโอ ฮาม ซอ ฮี นาทีที่ 1:04 ของยกสาม (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง 105-115 ป.)- คู่รอง สมิลลา ซันเดลล์ ชนะทีเคโอ อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส นาทีที่ 2:58 ของยกสาม (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง 115-125 ป.)- คู่รอง แดเนียล เคลลี ชนะคะแนนเอกฉันท์ เจสซา ข่าน (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวตหญิง 105-115 ป.)- ซง จิง หนาน ชนะทีเคโอ นัท วันเดอร์เกิร์ล นาทีที่ 2:42 ของยกสาม (กติกาพิเศษ แคตช์เวต 129 ป.)- จอห์น ลินีเคอร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาร์ค สเตฟาน โลมาน (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- ดีมิทรี เมนชิคอฟ ชนะน็อก รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง นาทีที่ 2:41 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)- เอดูอาร์ด โฟลายัง ชนะน็อก อาเมียร์ ข่าน นาทีที่ 1:57 ของยกสาม (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)- มาวโร เซริลลี ชนะทีเคโอ พอล เอลเลียต นาทีที่ 5:00 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)- เอซา เทน พาว ชนะน็อก แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ นาทีที่ 0:25 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- มาวริส อาเบวี ชนะทีเคโอ เบลก คูเปอร์ นาทีที่ 4:36 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)