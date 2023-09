รอชมพิธีเปิด! “เอเชียนเกมส์ 2022” ผ่านจอยักษ์ CentralwOrld Live พร้อมยึดจอสื่อ Out of home ทั่วกรุงเทพฯ ยิงสดเชียร์ไทยลุ้นทอง

“หางโจว 2022” เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดยิ่งใหญ่อลังการต้อนรับนักกีฬาจาก 45 ชาติทั่วเอเชียนักกีฬานับหมื่นคนที่ร่วมชิงชัย และแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์แบบใกล้กว่าเดิมผ่านจอยักษ์ใหญ่ CentralwOrld Live หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พิธิเปิดฉากหางโจวเกมส์ มีขึ้นที่หางโจว โอลิมปิก สปอร์ต ปาร์ค สเตเดียม ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายนนี้ พร้อมเชิญชวนรับชมความยิ่งใหญ่ สวยงามตระการของพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่กว่าที่เคย ผ่านจอ CentralwOrld Live ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ยิงสดส่งตรงจากหางโจวมาถึงไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปแฟนกีฬาชาวไทยต้องไม่พลาดกับพิธีเปิดฉากเอเชียนเกมส์ หางโจว ซึ่งจะได้ชมการถ่ายทอดสดเต็มตา ผ่านทางจอยักษ์ CentralwOrld Live ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมยิงสดการแข่งขันไฮไลต์ของไทยผ่านจอสื่อ Out of home ทั่วกรุงเทพฯ ให้ได้ชมแบบได้ใกล้ชิดเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กันยายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจไปให้กับ “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะสตาร์ดังไทย เตรียมขึ้นสังเวียนล่าเหรียญทองส่งท้ายเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของตัวเอง ซึ่งห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงต่อด้วยในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม เวลาดีเวลาเดิม 13.00 น. เกาะติดจอสื่อ Out of home ทั่วกรุงเทพฯ กับการร่วมส่งเสียงกรี๊ดเชียร์ทัพนักตบลูกยางสาวไทย ดีกรีแชมป์เอเชียทีมล่าสุด เตรียมที่จะลงสนามพบกับ ไชนีส ไทเป งานนี้เชียร์กันแบบสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนจากนั้นวันอังคารที่ 3 ตุลาคม ช่วงไพรม์ไทม์ 20.25 น. ส่งเสียงตะโกนดังๆ เป็นพลังให้กับทัพนักวิ่ง 4x100 เมตรชาย ที่นำทัพโดย “เทพบิว” ภูริพล บุญสอน และ “ต้า” สรอรรถ ดาบบัง มีโอกาสลุ้นหยิบเหรียญเอเชียนเกมส์กลับมาฝากแฟนชาวไทยให้ได้ชื่นชมกันปิดท้ายในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม จะมี 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้าตั้งแต่ 08.00 น. ร่วมชมสดเซปักตะกร้อ ทีมชาย รอบชิงเหรียญทอง และช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. กับแบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งความหวังเหรียญทองอยู่ที่ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ แชมป์โลกที่พร้อมประกาศศักดาสู่แชมป์เอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ให้ได้ห้ามพลาดเกาะจอสื่อ Out of home ทั่วกรุงเทพฯ มาร่วมชมสดการลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 ของนักกีฬาไทยกันชนิดที่เรียกว่าต้องห้ามกระพริบตาเลยทีเดียว และทุกท่านสามารถเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมผ่านจอยักษ์ใหญ่ CentralwOrld Live หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือติดตามแบบใกล้ชิดได้ที่ StadiumTH.com