ทัพนักกีฬาสตาร์ดัง บุกยึดสื่อนอกบ้าน Out Of Home ทั่วฟ้าเมืองไทย ชวนเชียร์สนั่นจอกับศึกเอเชียนเกมส์ หางโจว 2022

โค้งสุดท้าย! ก่อนเปิดฉากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 "หางโจว 2022" ซึ่งจะจัดชิงชัยอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงวันที่ 23 กันยายน-8 ตุลาคมนี้ โดยทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้เตรียมความพร้อมเต็มสูบกับการไล่ล่าเหรียญทองในศึกครั้งนี้ และเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ StadiumTH.comทั้งนี้ ทัพนักกีฬาไทย ได้บุกยึดสื่อนอกบ้าน Out Of Home ทั่วฟ้าเมืองไทย เพื่อชวนเชียร์สนั่นจอกับศึกชิงเจ้าแห่งเอเชีย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว 2022 ในปลายเดือนกันยายนนี้ โดยได้ปรากฏภาพของนักกีฬาสตาร์ดังของไทยให้แฟนกีฬาทั่วประเทศได้เห็นกันทั่วทุกสารทิศตามพื้นที่สื่อนอกบ้านนำโดย "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะสาวฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแม้มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาอย่างต่อเนื่อง แต่พร้อมป้องกันแชมป์ในการลงแข่งเอเชียนเกมส์สมัยสุดท้ายก่อนจะอำลาวงการในปีหน้า ลุ้นคว้าเหรียญติดมือ 3 สมัยซ้อน หลังจากได้เหรียญทองแดงปี 2014 และเหรียญทองครั้งที่แล้วเช่นเดียวกับ "ปุ้ย" พรชัย เค้าแก้ว นักเซปักตะกร้อจอมฟาดตัวเก๋าวัย 42 ปี เตรียมเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 ครั้งนี้เป็นสมัยที่ 6 พร้อมกับภารกิจการไล่ล่าเหรียญทองที่ 11 ของตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นหนสุดท้ายด้วยวัยที่มากขึ้น ก็ออกมายึดสื่อนอกบ้านให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามเชียร์ในครั้งนี้และแน่นอนว่าจะต้องมีใบหน้าหวานๆ ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย สมัยที่ 3 มาหมาดๆ ให้ทุกคนได้เห็นทั่วฟ้าเมืองไทย ทั้ง "แป้น" ปิยะนุช แป้นน้อย, "เพียว" อัจฉราพร คงยศ และ "บีม" พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ที่มาร่วมอ้อนแฟนกีฬาไทยให้ช่วยเชียร์ให้ก้าวไปถึงแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งแรกให้ได้รวมทั้ง "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักตบลูกขนไก่คู่ผสมมือท็อปโลก ซึ่งศึกหางโจว 2022 จะเป็นเอเชียนเกมส์ สมัยที่ 2 ของทั้งคู่ พร้อมเป้าหมายทะลุเข้าไปหยิบเหรียญครั้งแรก และ "เทพบิว" ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มดาวรุ่งพร้อมลุยเอเชียนเกมส์ครั้งแรกกับความหวังลุ้นติดเหรียญ!บรรดาเหล่านักกีฬาสตาร์ดังไทยทั้งหมดนี้ได้ออกมาปรากฏตัว บุกยึดสื่อนอกบ้าน Out Of Home ทั่วฟ้าเมืองไทย เพื่อชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งเสียงเชียร์สนั่นจอในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 "หางโจว 2022" ที่จะเปิดฉากการชิงชัยอย่างยิ่งใหญ่บนแผ่นดินจีน และเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ StadiumTH.com