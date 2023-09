"เบอร์ดี้" เปิดเกมรุกสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง ระเบิดศึกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล 7 คน "BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม"

“เบอร์ดี้”แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 30 ปี ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความสำเร็จสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ พร้อมรุกสปอร์ตมาเก็ตติ้ง เปิดทัวร์นาเมนต์ศึกฟาดแข้ง แมตซ์คนเข้ม ตอบรับกระแสเรียกร้องของแฟนบอลไทย เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ชื่นชอบและรักกีฬาฟุตบอลได้สัมผัสประสบการณ์ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สนุกสนาน ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ‘BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้งแมตช์คนเข้ม’ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 320,000 บาทล่าสุด เบอร์ดี้ ได้จัดงานแถลงข่าว ‘BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม’ โดยมี คุณพิมพิศา นนทสวัสดิ์ศรี Marketing Supervisor Brand Birdy ให้เกียรติร่วมงานแถลง ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค พร้อมเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อกีฬาออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญการจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นผู้ดำ เนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “เบอร์ดี้” แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค มากว่า 30 ปี เบอร์ดี้แบรนด์กาแฟที่อยู่เคียงข้างคนไทย มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่คนไทย ในปีนี้เบอร์ดี้ จึงเดินหน้าสานต่อความสำเร็จ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ด้วยการรุกสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ ‘BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม’ หนึ่งในกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตบอล ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักของ เบอร์ดี้ แบล็ค เลสซูก้าร์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ครั้งสำคัญในทุกมิติไปด้วยกันสำหรับ กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับสัญลักษณ์ ‘Healthier Choice’ คือมีปริมาณน้ำ ตาลและพลังงานในปริมาณที่เหมาะสม มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะ กาแฟกระป๋อง เบอร์ดี้ แบล็ค เลสชูก้าร์ ซึ่งเป็นกาแฟดำ ที่หอม เข้ม อร่อย แคลอรีต่ำ และมีน้ำ ตาลเพียง 5 กรัมนอกจากนี้ ยังมี เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ กาแฟดำ สูตรน้ำ ตาล 0% และ เบอร์ดี้ แม็กซ์ โรสต์ กาแฟนม ไม่เติมน้ำตาลหวานพอดี ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสินค้าที่เบอร์ดี้ ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ ส่งเสริม "สังคมสุขภาพดี" สอดคล้องกับแนวทางใน การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะที่สำคัญ เบอร์ดี้ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลเป็นครั้งแรก โดยตลอดการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ ‘BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม’ นอกจากจะเป็นการชักชวนให้คนรุ่นใหม่เล่นกีฬาแล้ว ศึกฟาดแข้งครั้งนี้เปิดสนามให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลจากทั่วประเทศได้มาประชันฝีเท้ากัน ทุกทีมที่แข่งขัน รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมชมการแข่งขันในแต่ละสนามจะได้พบกับไฮไลท์หลากหลาย กิจกรรมสุดเอ็กซ์คูลซีพที่ทางเบอร์ดี้ เตรียมนำเข้ามาเสริมทัพความมันส์ ความสนุกมากมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และก้าวไปด้วยกันในทุกๆ ความท้าทาย”การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ‘BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม’ เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ชื่นชอบและรักกีฬาฟุตบอล โดยรูปแบบแข่งขันจะทำ การแข่งขันรอบคัดเลือกจำนวน 2 สนาม คัดเลือกทีมเข้ารอบ สนามละ 8 ทีม จำ นวน 2 สนาม รวมทั้งสิ้น 16 ทีม เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย ชิงแชมป์ประเทศไทยกำหนดการแข่งขัน สนามที่ 1 จะเริ่มในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2566 ณ สนาม ฟิช วิลเลช บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, สนามที่ 2 วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566 ณ สนาม เจดี อารีน่า อำ เภอเมือง จ.นครปฐม และการแข่งขัน รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 5 พ.ย. 2566 ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์คสำหรับรางวัลการแข่งขัน รอบคัดเลือก 2 สนาม มีเงินรางวัลรวม 120,000 บาท (สนามละ 60,000บาท) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล10,000 บาท, รางวัลที่ 3-8 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาทและรางวัลรอบชิงแชมป์ประเทศไทย Champion Final Day รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ รางวัลอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล‘Birdy Black The Match ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม’ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงเงินรางวัลรวม320,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยสามารถ แอดไลน์ Line@ :@birdyblackthematch เพื่อสมัครเข้าแข่งขัน สอบถามรายละเอียด โทร. 063-852-1688