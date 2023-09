"อาร์พีเอ็ม" จัดกิจกรรม "The Legends Match in Bangkok" ดึงแข้งตำนาน "ลิเวอร์พูล" ดวล "แมนฯ ยู"

สัณณ์ชัย เองตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์พีเอ็ม มีเดีย จำกัด พร้อมด้วย มร.แดนนี่ คูเปอร์ ผู้ร่วมทุน บริษัท พีจีเอ็ม โฮลดิ้งส์ จำกัด และ มร.เดวิด เมย์ โปรโมเตอร์สรรหานักเตะ ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดกิจกรรม The Legends Match in Bangkok ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับตำนาน ระหว่างทีมฟุตบอลชื่อดัง Liverpool Legends กับ Manchester Redsแมตช์ดังกล่าวจะมีการนำอดีตนักกีฬาฟุตบอลในตำนานที่อำลาจากวงการไปแล้วมาร่วมแข่งขันฟุตบอล อาทิ เจมี่ คาราเกอร์, เดิร์ก เค้าท์, ซามี ฮุเปีย, หลุย กาเซียร์, ยาป สตัม, เท็ดดี้ เชอริ่งแฮม, ปาทริก เอฟร่า, และ ดไว้ท์ ยอร์ก หวังส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้ดังทั่วโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่จะเกิดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567กิจกรรม The Legends Match in Bangkok นับเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยให้เป็นที่จดจำในฐานะของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับตำนาน สร้างกิจกรรมสำหรับแฟนคลับของทีมฟุตบอลชื่อดังทั้ง Liverpool Legends กับ Manchester Reds เป็นการสร้างความสุขครั้งประวัติศาสตร์กับแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศ โดยการนำนักฟุตบอลชื่อดังที่อำลาวงการไปแล้วมาร่วมแข่งขันฟุตบอลแมตซ์สำคัญ ให้แฟนคลับที่แท้จริงได้เข้าชมนักฟุตบอลที่ชื่นชอบ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้น ยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อชมการแข่งขันครั้งนี้ ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นจำนวนมากสำหรับนักฟุตบอลที่มาร่วมทีม Liverpool Legends เป็นชุดนักฟุตบอลที่สร้างชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในปี 1995 จนถึงปี 2000 ซึ่งล้วนเป็นนักฟุตบอลชื่อดังทั้งนั้น ส่วนนักฟุตบอลที่มาร่วมทีม Manchester Reds ชุดนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าสามแชมป์ในปีเดียวกัน ในปี 1999 ซึ่งนักฟุตบอลส่วนใหญ่ที่มาสร้างประวัติศาสตร์ที่เมืองไทยในปีหน้า จะอยู่ในชุดแชมป์และเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น โดยจำนวนแฟนฟุตบอลทั่วโลกของทั้งสองทีมมีมากว่า 1,000 ล้านคน