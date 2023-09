10 ยอดทีมร่วมโม่แข้ง “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” ที่นนทบุรี

ระเบิดศึก “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” 10 ยอดทีมร่วมห้ำหั่น เปิดสนาม ‘แชมป์เก่า’ มทร.รัตนโกสินทร์ ปะทะ ม.ราชพฤกษ์ เริ่ม 10 ก.ย.66 ณ ลำโพ สเตเดียม จ.นนทบุรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องอาร์มทอง ชั้น 2 สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ได้มีการแถลงข่าว “การแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2566” “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” โดยมี "บอสไต๋" ทักขศิษฏ์ จิตติวาณิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึง อ.โย่ง เจนณรงค์ มากกำเนิด ประธานชมรมฟุตซอลอุดมศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และผู้บริหาร, นักกีฬา ทั้ง 10 สถาบันเข้าร่วมด้วยสำหรับ 10 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” ประกอบด้วย1. “แชมป์เก่า” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร6. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง8. มหาวิทยาลัยธนบุรี9. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” สนามแรก แข่งขันวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ลำโพ สเตเดียม จ.นนทบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ผลการจับฉลากประกบคู่ในนัดเปิดสนามเวลา 12.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ VS มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ VS หาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเวลา 17.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย VS มหาวิทยาลัยธนบุรีเวลา 18.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร VS มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตการแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” ถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนามตลอดทัวร์นาเมนต์ รวม 49 แมทช์ ผ่านทาง Facebook : IMANE Thailand และ YouTube : IMANE Thailand