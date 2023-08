"แสตมป์" ลุ้นแชมป์โลก 3 กติกา นำทีมนักกีฬาไทยลุยศึกใหญ่ ONE Fight Night 14

เตรียมรับความมันระดับเวิลด์คลาสที่เหล่าหญิงแกร่งแท็กทีมลุยศึก ONE Fight Night 14 ที่คราวนี้ ONE ยกทัพนักกีฬาไปประกาศศักดากันที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66 โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE ถึง 3 เส้น 3 กติกาเป็นเดิมพันแฟน ๆ ชาวไทยเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะถึงคิว “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้สาวแกร่งวัย 25 ปี ดีกรีแชมป์ ONE MMA เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-115 ป.) และผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้ เดินหน้าสานต่อความฝันของตัวเองในการเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ครองแชมป์โลก ONE 3 กติกาโดยครั้งนี้ “แสตมป์” จะขึ้นชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง เฉพาะกาล (105-115 ป.) ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) พบกับ “ฮาม ซอ ฮี” นักสู้สาวมากประสบการณ์วัย 36 ปี จากเกาหลีใต้ ผู้รั้งอันดับสองของแรงกิง ในฐานะคู่เอกของรายการด้านคู่รองเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของ “สมิลลา ซันเดลล์” นักชกสาววัยเพียง 18 ปี จากสวีเดน แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115-125 ป.) ที่จะเปิดศึกกับผู้ท้าชิงตัวแม่ต่างรุ่น “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ราชินีมวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ที่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาล่าเข็มขัดเส้นที่สองอีกหนึ่งคู่รอง “แดเนียล เคลลี” นางฟ้าสายปล้ำจับล็อก วัย 27 ปี จากสหรัฐอเมริกา ขึ้นดวลฝีมือกับ “เจสซา ข่าน” สาวน้อยวัย 21 ปีเชื้อสายอเมริกัน-กัมพูชา เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONEร่วมด้วย “วันเดอร์เกิร์ล” อีกหนึ่งนักสู้ชาวไทยกับบทพิสูจน์สุดหิน โดยจะท้าประลองหมัดล้วน ๆ ไม่มีเท้า เข่า และศอก กับ “ซง จิง หนาน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115-125 ป.) จากแดนมังกร ภายใต้กติกาพิเศษ รุ่นสตรอว์เวตหญิง ซึ่งเป็นการชกมวยรูปแบบพิเศษ 3 ยก ๆ ละ 3 นาที โดยสวมนวมเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์นอกจากนี้ ยังมีอีกสองหนุ่มนักชกไทยร่วมเสริมทัพแบบจัดเต็ม ได้แก่ "สินสมุทร กลิ่นมี" ที่มีคิวแลกหมัดกับอดีตผู้ท้าชิงอย่าง "ดีมิทรี เมนชิคอฟ" เพื่อคว้าโอกาสไต่บัลลังก์มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) อีกครั้ง รวมถึง "แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ" ที่หวังมาแจ้งเกิดในไฟต์เปิดตัวครั้งแรกบนเวทีระดับโลกอีกด้วยโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE FIGHT NIGHT 14คู่เอก แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs ฮาม ซอ ฮี ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง เฉพาะกาล (105 - 115 ป.)คู่รอง สมิลลา ซันเดลล์ vs อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115 - 125 ป.)คู่รอง แดเนียล เคลลี vs เจสซา ข่าน ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.)ซง จิง หนาน vs วันเดอร์เกิร์ล กติกาพิเศษ รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115 - 125 ป.)มาร์ค สเตฟาน โลมาน vs จอห์น ลินีเคอร์ MMA รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)ดีมิทรี เมนชิคอฟ vs สินสมุทร กลิ่นมี มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155 - 170 ป.)เอดูอาร์ด โฟลายัง vs อาเมียร์ ข่าน MMA รุ่นไลต์เวต (155 - 170 ป.)มาวโร เซริลลี vs พอล เอลเลียต MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225 - 265 ป.)เอซา เทน พาว vs แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เบลค คูเปอร์ vs มาวริส อาเบวี การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต (155 - 170 ป.)แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 14 ในสนามผ่านทาง TICKETMASTER และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh