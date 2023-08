"ร็อบบี วิลเลียมส์" แปลงเพลง Angels ร้องให้ "ปอสเตโคกลู" ฉลองสเปอร์สไร้พ่าย

ร็อบบี วิลเลียมส์ นักร้องระดับตำนานของอังกฤษ แปลงซิงเกิลฮิตของตัวเอง "Angels" มอบเป็นเกียรติแก่ แอนจ์ ปอสเตโคกลู กุนซือ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ปอสเตโคกลู เริ่มต้นฤดูกาล 2023/24 ด้วยผลงานไร้พ่าย 3 เกมแรก และ รั้งอันดับ 3 ของศึกพรีเมียร์ ลีก (3 นัด มี 7 แต้ม)บิ๊กบอสชาวออสเตรเลีย กลายเป็นขวัญใจสาวก "ไก่เดือยทอง" ด้วยรูปแบบการเล่นเกมรุก และอารมณ์ขัน แม้กระทั่ง วิลเลียมส์ วัย 49 ปี ยังอดยกย่องฝีมือไม่ได้วิลเลียมส์ ซึ่งเป็นแฟนบอล ท็อตแนมฯ พันธุ์แท้คนหนึ่ง เปลี่ยนเนื้อเพลง Angels ที่เคยโด่งดังเมื่อปี 1997 บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับกีฬาลูกหนัง แล้วอัดคลิปขับร้องบนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์"And through it all, we're playing the way we want to. (ทั้งหมดนี้ เรากำลังเล่นตามแนวทางที่เราต้องการ)'Big Ange Postecoglou, whether I'm right or wrong. (บิ๊ก แอนจ์ ปอสเตโคกลู ไม่ว่าผมจะถูกหรือผิด)You can keep your Pochettino, Conte and Mourinho, and even Christian Gross. (คุณอาจเก็บ เมาริซิโอ โปเชตติโน, โชเซ มูรินโญ หรือแม้กระทั่ง คริสเตียน โกรสส์ ไว้ในความทรงจำ)'Cause everywhere we go, I'm loving Big Ange instead.' (เพราะทุกที่ที่เราไป ฉันรัก บิ๊กแอนจ์ แทนไปแล้ว)"