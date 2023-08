"ไทยยามาฮ่า" จัดเต็มงาน “บิ๊ก มอเตอร์ เซล 2023” ส่งทัพมอ’ไซค์ ครบทุกเซกเมนต์ พร้อมทัพบิ๊กไบค์ปี 2023 จัดเต็มฟังก์ชันใหม่ ที่มาเปิดให้ยลโฉมกันที่นี่ที่แรก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์คุณภาพชั้นนำของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมเปิดโลกยานยนต์ Bangkok International Grand Motor Sale 2023 หรืองาน “BIG MOTOR SALE 2023” จัดเต็มครบทุกเซกเมนต์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ และสแตนดาร์ดไบค์ รถกอล์ฟ และ ยานยนต์ทางน้ำ เวฟรันเนอร์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค มาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษครบครัน พร้อมโชว์ยนตรกรรมสุดล้ำยานยนต์ไฟฟ้าสู่โลกอนาคต YAMAHA E01 ที่บูธ “YAMAHA REV UP YOUR RIDE พร้อมแล้วกับความท้าทายใหม่ขั้นสุดให้ทุกการขับขี่ที่เร้าใจในแบบยามาฮ่า” ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานายธนะชัย เลขวนิชกุล ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบิ๊กไบค์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ ไทยยามาฮ่า นำรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ครบทุกเซกเมนต์มาร่วมงาน BIG MOTOR SALE 2023 นำทีมโดย SR400 สีใหม่ / Tenere700 ใหม่ ปี 2023 และ TRACER 9GT+ ที่มาพร้อมฟังก์ชันใหม่มาเปิดให้ยลโฉมกันที่นี่ที่แรกในงานบิ๊กมอเตอร์เซล 2023YAMAHA SR400 ยังคงความคลาสสิก และเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับเครื่องยนต์สูบเดี่ยว ในปีนี้มาพร้อมกับ 2 สีใหม่ ได้แก่สีเทา (Mat Gray Metallic) และสีขาว มุก (Silky White) พร้อมราคาสุดพิเศษที่ 295,000 บาท รับฟรี Gift Voucher 10,000 บาทYAMAHA Tenere700 ใหม่ปี 2023 มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด 5 นิ้ว พร้อมฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน แอปพลิเคชัน My Ride และ ระบบเบรก ABS แบบปรับโหมดได้ด้วย ราคาสุดพิเศษที่ 479,000 บาท รับฟรี Gift Voucher 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1YAMAHA TRACER 9GT+ จัดเต็มฟังก์ชันใหม่มาพร้อมกับระบบช่วยในการขับขี่ เทคโนโลยีล่าสุด พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด 7 นิ้ว พร้อมฟังก์ชันในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน แอปพลิเคชัน My Ride และแอปแสดงแผนที่เต็มรูปแบบกับ Garmin Motorize พร้อมเสริมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (Adaptive Cruise Control) ระบบเบรก Unified Brake ที่เชื่อมโยงกับเรดาร์ (Radar) ระบบกันสะเทือนแบบกึ่งแอกทีฟ (Semi-active suspension) พร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถตอบสนองในทุกการขับขี่ และนี่เป็นแค่เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีที่มีใน TRACER 9GT+ สำหรับ Tracer 9GT+ นี้ พร้อมกับราคาสุดพิเศษที่ 619,000 บาท รับฟรีทันที Gift Voucher 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1”•YAMAHA WR155R พร้อมรับ Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท•YAMAHA XSR155 พร้อมรับ Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท•YAMAHA MT-15 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท พร้อมหมวกกันน็อกลิมิเต็ดอิดิชั่น ลายนักแข่ง Sar moon (ซามูล) จำนวนจำกัด•YAMAHA YZF-R15 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท พร้อมหมวกกันน็อกลิมิเต็ดอิดิชั่น ลายนักแข่ง Sar moon (ซามูล) จำนวนจำกัด•YAMAHA AEROX รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bagมูลค่า 1,000 บาท•YAMAHA Fino รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท•YAMAHA XMAX Connected รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท•YAMAHA NMAX Connected รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท•YAMAHA Grand Filano Hybrid Connected รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท•YAMAHA FAZZIO Hybrid รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท•YAMAHA FINN รับฟรี ตะกร้าหน้ารถ และ หมวกกันน็อกฟินน์ พร้อมบัตร Big C มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัด)•YZF-R7: รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 41,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•MT-09 SP:รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 35,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•MT-09: รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 56,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•MT-07: รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 40,500 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•Tracer9 GT+: รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•Tenere700: รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•XSR900: รับฟรีGift Voucher มูลค่า 47,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•XSR700: รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 45,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1•SR400: รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท•YAMAHA Golf Car YDR Cruise (ยามาฮ่า กอล์ฟ คาร์ วายดีอาร์ ครูซ) รับส่วนลดสูงสุดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมฝาครอบล้อ (นำเข้าจากอเมริกา) มูลค่า 3,500 บาท จัดส่งฟรีกรุงเทพฯ และปริมณฑล•YAMAHA Wave Runner FX Limited SVHO (เวฟรันเนอร์ เอฟเอ็กซ์ลิมิเต็ด เอส วี เอช โอ) แถมฟรี Gift Voucher 10,000 บาทฟรี เทรลเลอร์สำหรับลากจูงมูลค่า 45,900 บาท•ผลิตภัณฑ์ยามาลู้ป ลด 10%•หมวกกันน็อก *ลดสูงสุด 20%•เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยามาฮ่า *ลดสูงสุด 50%ร่วมสัมผัสความเร้าใจของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษได้ที่บูธ YAMAHA REV UP YOUR RIDE ในงาน BIG MOTOR SALE 2023 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พิเศษ สมาชิกแอปพลิเคชัน YAMAHA SMART REWARD เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ยามาลู้ป อะไหล่ตกแต่ง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายในงาน รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า* และอีกสองช่องทางสุดพิเศษ บนแอปพลิเคชั่นไลน์ “Line Shopping” เพียงค้นหาชื่อร้าน YAMAHA TYM และช่องทาง Yamaha Online Shop ที่เว็บไซต์ www.yamaha-motor.co.th คุณก็สามารถช้อปสินค้ายามาฮ่าโปรโมชันเดียวกันกับงาน BIG MOTOR SALE 2023 แบบชิลชิลได้แล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Call Center โทร. 02-263- 9999 *โปรดแจ้งการสะสมคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดชำระเงินก่อนการชำระเงิน