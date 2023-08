"บัวขาว" เตรียมขึ้นสังเวียนต่อสู้ด้วยมือเปล่า ดวล "แสนชัย" ศึก BKFC นัดพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่โดม เซล แกลอรี่ ชั้น 1 อาคารเพิร์ล แบงค็อก พหลโยธิน ซอย 10 ได้มีการแถลงข่าวแมตซ์หยุดโลก สังเวียนระอุ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ปะทะ “แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ในศึก “BKFC Thailand ครั้งที่ 5 - LEGENDS OF SIAM” สังเวียนการต่อสู้ด้วยมือเปล่าบนกฏกติกาแบบไทยที่ทวีความดุเดือด อย่างคาดไม่ถึง ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ รอยัลคลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป พัทยา จ. ชลบุรีBKFC ASIA ประกาศอย่างเป็นทางการ พร้อมระเบิดศึกสะเทือนวงการกำปั้นของ 2 นักสู้ระดับตำนานแห่งยุค กับไฟต์หยุดโลก พร้อมยกทัพจัดเต็มด้วยคู่มวยเดือดชิงแชมป์โลก 2 คู่ ได้แก่ โป เดนแมน จากประเทศไทย ปะทะ บริเทน ฮาร์ต จากสหรัฐอเมริกา และแฟรงกี้ ปะทะ แสนศึก นครโชคชัย จอมเดือดเมืองโคราช โดย “BKFC Thailand ครั้งที่ 5 - LEGENDS OF SIAM” อัดแน่นเต็มพิกัดด้วยนักสู้ฝีมือฉกาจจากทั่วโลกรวมทั้งหมด 24 ชีวิต ที่จะมาดวลเดือดกันในการต่อสู้ทั้ง 12 แมตช์มร. นิค แชปแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานฝ่ายปฏิบัติการ BKFC ASIA อดีตแชมป์ UK1 British Title Cage Rage (UCMMA) World Title Light Heavyweight กล่าวว่า ศึก BKFC Thailand ครั้งที่ 5 - LEGENDS OF SIAM ครั้งนี้ นับเป็นการพบกันของสองยอดนักสู้แห่งสยาม ผู้เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ และเป็นครั้งแรก ของ 2 นักชกที่จะมาร่วมประลองฝีไม้ลายมือกัน ภายใต้กติกาใหม่ของเวที BKFC ซึ่งเน้นความดุเดือด ชกจริง เจ็บจริง ระห่ำมากยิ่งขึ้น นั่นคือนักสู้จะชกกันแบบมือเปล่า ไม่สวมนวม โดยในพิกัดน้ำหนัก 68.5 กก. กำหนดชกถึง 5 ยก ยกละ 2 นาที ผู้ชมจึงไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัย หรือน็อกคาเวทีในครั้งนี้ และตอนนี้ทั้งสองนักชกกำลังซุ่มลับฝีมือกันอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะเป็นเพื่อนรักกัน แต่เรื่องของศักดิ์ศรี ไม่มีใครยอมกันแน่นอนBKFC Thailand ครั้งที่ 5 - LEGENDS OF SIAM ณ รอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ปในครั้งนี้ เป็นการเปิดปรากฏการณ์ใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานนักชกของไทยให้ทัดเทียมกับนักชกนานาชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการจัดงานขึ้นที่ประเทศไทย แทนกำหนดการเดิมในแถบตะวันออกกลางเมื่อช่วงต้นปี เนื่องจากคณะผู้จัดงานต้องการประกาศศักดาของศิลปะการต่อสู้อีก 1 แขนงที่กำลังได้รับความนิยมและกล่าวถึงมากที่สุด เราต้องการสร้างตำนานบทใหม่ในศึก BKFC Thailand ครั้งที่ 5 อีกทั้งต้องการเชิดชู “นักสู้ไทย” ที่มีความสามรถไม่เป็นสองรองใครในเวทีโลก และครั้งนี้ยังถือเป็นของขวัญที่มอบให้แฟนคอมแบท สปอร์ต ที่ชื่นชอบการต่อสู้ ซึ่งเรามั่นใจว่ารายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งศึกที่คนรอติดตามมากที่สุด เพราะที่ผ่านมาการแข่งขันรูปแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น และครั้งนี้ BKFC ได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยนายวรรธนัย วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บีเคเอฟซี เอเชีย ประธานบริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา (PEACH) กล่าวว่า ในปี 2566 นี้เราได้ บริเท็น ฮาร์ท (Britain Hart) แชมป์โลก นักสู้ชาวอเมริกัน ในรุ่น World Title เข้าร่วมรายการด้วย โดยมีผู้ท้าชิงนักสู้หญิงไท อย่าง โป เดนแมน เข้าท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งนอกจากนักสู้ที่โดดเด่นอย่างฟิลิปปินส์แล้ว ปีนี้เรายังมีนักสู้จากอีกหลากหลายประเทศ ทั้ง อเมริกา เยอรมนี สวีเดน สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ อิหร่าน ฯลฯนอกจากการมุ่งเฟ้นหา สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของเหล่านักสู้แล้ว เรายังเล็งเห็นว่าศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นเทรนด์กีฬาแห่งโลกอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วในนานาประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา เราพร้อมสนับสนุนและปลุกปั้นนักสู้หน้าใหม่ที่ฉายแววเข้าสู้เส้นทางการแข่งขัน ไปพร้อมกับการดูแลขับเคลื่อนวงการนักกีฬาไทยให้มีอาชีพที่มั่นคง และเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเส้นทางกีฬาสายนี้” และอย่างที่ทราบกันว่าปีนี้เราได้กำหนดกติกาใหม่ในชื่อเรียกใหม่ว่า Special Rules Bare Knuckle Thai Fight หรือศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าบนกฏกติกาแบบไทย เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับผู้ชมของเราบขณะที่ บัวขาว บัญชาเมฆ นักสู้ระดับตำนานของไทย กล่าวถึงการต่อสู้ในครั้งนี้ว่า “แม้ผมจะเป็นเพื่อนรักกับแสนชัย แต่จะไม่มีการออมมือให้อย่างแน่นอน ศึกครั้งนี้เป็นการต่อยจริง เจ็บจริง แฟนๆ ห้ามพลาด เพราะเป็นแมตซ์การต่อสู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เสมือนของขวัญที่ BKFC มอบให้แก่แฟนกีฬาการต่อสู้ในช่วงปลายปี ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ผมเอาศักดิ์ศรีเป็นเดิมพัน”ด้าน แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม กล่าวว่า “ถึงเราสองคนจะเป็นเพื่อนรักกัน แต่ถ้าได้ขึ้นเวทีเราทั้งคู่ก็มีความเป็นมืออาชีพมากพอ ที่จะไม่มีคำว่าขึ้นไปเหยาะแหยะ และเสียชื่อการต่อสู้อย่างแน่นอน ขอขอบคุณแฟนคลับของผมและของบัวขาวที่สนับสนุนพวกผมด้วยดีมาโดยตลอด”“แม้จะมีกระแสแฟนคลับบางส่วนที่ไม่อยากให้เราชกกันเอง ผมอยากจะบอกว่าการชกครั้งนี้ ไม่ได้เพื่อพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่าใคร แต่ชกเพื่อประกาศให้คนทั่วโลกหันมาสนใจดูศิลปะการต่อสู้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับกติกาใหม่ Special Rules Bare Knuckle Thai Flight ที่เข้มข้นขึ้น พวกเราทั้งสองมั่นใจว่าผู้ชมทั่วโลกจะสนุก มัน และลุ้นจนนั่งไม่ติดกับการต่อสู้บนเวที BKFC Thailand ครั้งที่ 5 นี้แบบเต็มสตรีม”สำหรับการต่อสู้แบบไทยด้วยมือเปล่าบนกฏกติกาใหม่ Special Rules Bare Knuckle Thai Fight กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ รอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป พัทยา เริ่มจำหน่ายบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ในราคา 500 และ 1,000 บาท สำหรับตั๋วยืน และ 2,500-3,000 บาทสำหรับที่นั่ง สำหรับที่นั่งวีไอพีติดขอบสนาม ราคาเริ่มต้นที่ 7,000 รวมอาหารค่ำมื้อพิเศษ สิทธิพิเศษ หรือส่วนลดสำหรับการเข้าพัก ณ รอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป เมื่อแสดงโค้ดการจองตั๋วเข้าชม BKFC Thailand ครั้งที่ 5 นี้ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)ติดตามความเคลื่อนไหวของ Special Rules Bare Knuckle Thai Fight: BKFC Thailand 5: The Legends of Siam ได้ที่ Facebook และ https://www.youtube.com/c/bareknucklefightingchampionship