"เอ็นโดะ" ว่าที่มิดฟิลด์ลิเวอร์พูล กูรูบุนเดสฯ ซูฮก "นักสู้และผู้นำตัวจริง"

This would be awesome for #lfc. Proper warrior and leader. Love him. https://t.co/8VG88tQuz6— Kevin Hatchard 🎙⚽️ (@kevinhatchard) August 16, 2023

A bit more on Endo for #lfc fans (I have no inside track on whether he’s coming)



He was a massive part of keeping a poor Stuttgart team in the #Bundesliga in the last 2 seasons



He tackles until he drops, he’s disciplined, and he’s got great energy. You could get 2/3 good years.— Kevin Hatchard 🎙⚽️ (@kevinhatchard) August 16, 2023

Smart move by Liverpool



One of the best in his position in Bundesliga



- aggression

- can keep the ball very good

- leader / captain by Stuttgart

- Stuttgart love him https://t.co/qFZ1Y37jcN— Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) August 16, 2023

One of the Bundesliga’s most unsung stars. A absolute running monster, an engine like few others. Rarely wastes a pass, a natural leader and a scorer of important goals. Excelled in a very moderate Stuttgart team. He’ll be a terrific asset to Liverpool. https://t.co/u93TFIDVB1— Dan O'Hagan (@danohagan) August 16, 2023

Wataru Endó vs Bundesliga midfielders since the start of the 2020/21 season:



◉ Most possession won in defensive ⅓ (254)

◉ Most aerial duels won (219)

◉ Most clearances (175)

◉ Most headed clearances (105)

◎ Second-most touches (6511)

◎ Second-most passes completed (3940)… pic.twitter.com/Dtc2TUGF5R— Squawka (@Squawka) August 16, 2023

แฟนๆ ลิเวอร์พูล ต่างร้องถามว่า "ใคร**" หลังรายงานข่าวระบุว่าสโมสรกำลังจะปิดดีล วาตารุ เอ็นโดะ กัปตันทีมชาติญี่ปุ่น"ดิ แอธเลติก" รายงานว่า การเจรจาคืบหน้า และ เอ็นโดะ ได้รับอนุญาตให้เดินทางสู่ย่านเมอร์ซีย์ไซด์ เพื่อดำเนินการซื้อ-ขายจนเสร็จสมบูรณ์น้อยคนเคยได้ยินชื่อ นักเตะวัย 30 ปี มาก่อนเกิดกระแสข่าว แต่ใครที่ติดตามฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน ยกย่องฝีเท้า กัปตันทีม วีเอฟบี สตุตการ์ต รายนี้คุณสมบัติด้านการเล่นหลายตำแหน่ง, ประสบการณ์ และความเป็นผู้นำจะอุดช่องโหว่ของการสูญเสียนักเตะประสบการณ์สูงซัมเมอร์นี้ และท่ามกลางความเคลื่อนไหวอันรวดเร็ว จึงเกิดฟีดแบ็กต่างๆ นานาบนโลกออนไลน์คริส วิลเลียมส์ กูรูลูกหนังเมืองเบียร์ คอมเมนต์ถึง เอ็นโดะ เป็นนักเตะที่โดดเด่นของ "ม้าขาว" คนหนึ่ง ทุ่มเทเกินร้อยเวลาลงสนาม และวินัยเข้มคนอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงคาแร็กเตอร์ (บุคลิก) ซึ่งจะผลักดันให้ เอ็นโดะ กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของ "หงส์แดง" รวมถึงความดุดัน และพละกำลังเควิน แฮตชาร์ด โพสต์ข้อความบน ทวิตเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ อ้างอิงจาก ฟาบริซิโอ โรมาโน ผู้สื่อข่าวสายตลาดนักเตะ "นี่เป็นการซื้อ-ขายที่ยอดเยี่ยมของ ลิเวอร์พูล เป็นทั้งนักสู้และผู้นำ ชอบเขาเหลือเกิน""ขอเสริมเล็กน้อยเกี่ยวกับ เอ็นโดะ สำหรับแฟนๆ ลิเวอร์พูล (ผมไม่มีข้อมูลภายในว่าเขาจะย้ายมาหรือไม่) เขาเป็นคนสำคัญของ สตุตการ์ต ระดับบุนเดสลีกา ตลอด 2 ซีซันล่าสุด เขาพยายามเสียสกัดจนหยดสุดท้าย วินัยเข้ม และพละกำลังยอดเยี่ยม คุณอาจใช้งานเขาได้อีกอย่างน้อย 2-3 ปี"แยน อาเก ฟอร์ทอฟต์ อดีตกองหน้าชาวนอร์เวย์ แสดงความเห็น "การซื้อ-ขายอันชาญฉลาดของ ลิเวอร์พูล เขาเป็นสุดยอดนักเตะคนหนึ่งในตำแหน่งเดียวกันของ บุนเดสลีกา ทั้งความดุดัน, เก็บบอลดีมาก, เป็นผู้นำ, สตุตการ์ต รักเขา"แดน โอ'ฮาแกน ทวีต "สตาร์ที่ไม่มีใครพูดถึงมากสุดคนหนึ่งของ บุนเดสลีกา วิ่งสู้ฟัดราวกับเครื่องจักร, จ่ายบอลเสียน้อย, เป็นผู้นำ และยิงประตูสำคัญๆ โดดเด่นในทีมระดับกลางๆ อย่าง สตุตการ์ต เขาจะเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของ ลิเวอร์พูล"หลังการซื้อ-ขาย มอยเซส ไคเซโด กับ โรเมโอ ลาเวีย ล้มเหลว อัพเดตล่าสุดอาจสร้างความประหลาดใจแก่กองเชียร์ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถนึกได้ คือ แผนงานว่า เอ็นโดะ จะต้องย้ายมากับ มิดฟิลด์ตัวรับ อีกคนหนึ่งตลาดซื้อ-ขายยังเหลือประมาณ 16 วัน และการเซ็นสัญญาครั้งนี้อาจส่งผลถึงระยะยาว สำหรับนักเตะหนุ่มๆ ที่กำลังรอแจ้งเกิด เวลาจะเป็นคำตอบ