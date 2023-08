“ชาตรี” อาสาจัดไฟต์พิเศษ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” vs “อีลอน มัสก์” ใน ONE

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) อาสาจัดไฟต์พิเศษให้กับสองผู้บริหารระดับโลก “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” และ “อีลอน มัสก์” หลังจากที่ทั้งคู่โต้ตอบกันสนั่นโซเชียลถึงการประลองฝีมือการต่อสู้กันในสังเวียนกรงเหตุเกิดจากที่ก่อนหน้านี้ “อีลอน มัสก์” เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงและเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียล “ทวิตเตอร์” ที่ปัจจุบันเพิ่งรีแบรนด์ใหม่เป็น “X” ประกาศท้าดวลการต่อสู้ในสังเวียนกรงกับ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” ผู้ก่อตั้ง Meta บริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย “เฟซบุ๊ก” โดย “อีลอน” ระบุความตั้งใจว่าอยากจะนำรายได้จากไฟต์พิเศษนี้ไปบริจาคเหล่าทหารผ่านศึก ซึ่ง “มาร์ก” ก็ออกมาตอบรับคำท้าทันทีไม่มีลังเลจากกระแสข่าวดังกล่าว ทำให้หัวเรือใหญ่องค์กรศิลปะการต่อสู้ฝั่งอเมริกา UFC “ดานา ไวต์” ออกมาแสดงความยินดีให้ใช้เวทีของตนจัดไฟต์ตะลึงวงการระหว่างสองมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลของโลกอย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ “อีลอน” อ้างในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเขาได้เจรจากับหน่วยงานทางการของอิตาลีเพื่อขอใช้ “โคลอสเซียม” สนามกีฬาโบราณเป็นสถานที่จัดรายการแข่งขันระหว่างเขากับ “มาร์ค” โดยกล่าวว่า UFC จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขันครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าที่คู่ต่อสู้อย่าง “มาร์ก” จะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของ “อีลอน” จึงออกมาโต้ตอบผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลล่าสุด Thread ว่าเขาจะยอมลงแข่งด้วยก็ต่อเมื่อการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง ONE หรือ UFC เท่านั้น ซึ่งผู้นำของทั้งสององค์กรนี้ต่างมีความสัมพันธ์อันดีกับเขาทั้งคู่“ผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อ อีลอน สักเท่าไหร่ แต่ผมจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับไฟต์นี้เมื่อผมพร้อม ถ้าผมต้องลงแข่ง ผมอยากจะทำอย่างเดียวกับที่นักกีฬาชั้นแนวหน้าลงแข่งในรายการสำคัญระดับโลก และคุณจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้ร่วมงานกับองค์กรมืออาชีพอย่าง UFC หรือ ONE เพื่อทำให้รายการออกมาดีที่สุดและเต็มไปด้วยคู่แข่งขันที่ยอดเยี่ยม”หลังจากที่ “มาร์ก” ประกาศตั้งใจดังนั้น บิ๊กบอส ONE “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ที่ถูกกล่าวถึงจึงเข้ามาตอบคอมเมนต์ของ “มาร์ก” และอาสาเป็นเจ้าภาพเนรมิตไฟต์นี้ให้เป็นจริง พร้อมกับส่งสารชวนเชิญ “ดานา ไวต์” มาเป็นผู้จัดร่วมหรือจะลงประลองฝีมือกันในฐานะนักกีฬาด้วยก็ย่อมได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเอาใจแฟน ๆ หลังจากมีกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาทั่วโลกอยากให้สองหัวเรือใหญ่แห่งวงการศิลปะการต่อสู้ระดับโลกประจันหน้ากันในสังเวียนจริง“จัดไป มาร์ก! หรือเราจะทำตลาดร่วมกับรายการอื่นเพื่อให้เป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ ผมขอโหวตให้เป็นแมตช์ระหว่าง ONE และ UFC โดยผมกับ ดานา [ไวต์ ประธาน UFC] จะลงแข่งในคู่รอง ส่วนคุณกับ อีลอน เป็นคู่เอกของรายการ” พร้อมกันนั้น “บอสชาตรี” ยังเก็งผลล่วงหน้าด้วยว่าหาก “มาร์ก” และ “อีลอน” ได้สู้กันจริงในสังเวียนใครจะเป็นฝ่ายชนะ“แน่นอนว่าในไฟต์นี้ อีลอน มีข้อได้เปรียบด้านรูปร่างและพละกำลัง แต่ทั้งคู่ก็ยังมีความแตกต่างกันมากในแง่ของทักษะและระดับความฟิต อีลอน กำลังบริหารกล้ามแขนอยู่ในออฟฟิศ ขณะที่ มาร์ก กำลังฝึกต่อสู้กับนักสู้จริง ๆ ในสังเวียนกรงหลังบ้านของเขาครับ”ทั้งนี้ “มาร์ก” และ “อีลอน” นั้น ต่างมีพื้นฐานศิลปะการต่อสู้กันทั้งคู่ โดย “มาร์ก” นั้นกำลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) จนได้เข็มขัดสายสีน้ำเงินในปัจจุบันและยังเคยร่วมฝึกซ้อมกับแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) “ไมกี มูซูเมกี” และแม้กระทั่งกับ “บอสชาตรี” เป็นการส่วนตัวมาแล้วด้วย ขณะที่ “อีลอน” เคยฝึกวิชายูโด คาราเต้ และมวยปล้ำเมื่อเขาอายุ 15 ปีการต่อสู้ไฟต์หยุดโลกครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่และเมื่อไหร่ แฟนกีฬาต้องติดตามลุ้นต่อกันยาว ๆ ซึ่งไม่แน่ว่าอาจได้เห็นทั้งคู่สู้กันบนเวที ONE ก็เป็นได้