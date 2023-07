กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ครองแชมป์ แข้งลีกเยาวชนอาเซียน การแข่งขัน “JINTAN U14 ASEAN Dream Football Tournament 2023”

จบลงแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียน “JINTAN U14 ASEAN Dream Football Tournament 2023” รอบชิงชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมน์ และองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) พร้อม มร.มาซาโอะ คิบะ (Mr. Masao Kiba) อดีตนักฟุตบอลกัปตันทีมชาติญี่ปุ่น และประธาน JDFA และ มร. ฮิเด็ตสึงุ อิชิดะ ผู้บริหาร Morishita Jintan Co., Ltd., ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งเอาชนะ ทีมกัมบะ โอซาก้า ด้วยคะแนน 3 – 2 พร้อมแสดงความยินดีกับยอดเยาวชนที่มีทักษะและฝีเท้าที่โดดเด่น ได้แก่ ปรเมศ ละอองดี เบอร์ 23จากทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ ณัฐกร รักษา จากทีมอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด พร้อมด้วย นรากร ทองจรัส จากทีม การท่าเรือ เอฟซี ได้รับคัดเลือกไปเปิดประสบการณ์ฝึกซ้อมกับหนึ่งในสโมสรชั้นนำภายใต้ J. League ลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นด้าน มร.มาซาโอะ คิบะ ประธาน JDFA กล่าวว่า “ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน U14 ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีนับตั้งแต่ปี 2019 และในขณะที่หลายคนคาดหวังว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะกลับมาอีกครั้ง เราสามารถจัดงานนี้ได้ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้คนมากมาย ในทัวร์นาเมนต์นี้ เราหวังว่าไม่เพียงแต่ผู้เล่นชาวไทย ญี่ปุ่น และอาเซียนเท่านั้นที่จะได้ฝึกฝน แต่ยังได้รับประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะในทัวร์นาเมนต์นี้ผ่านประสบการณ์ระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ผมหวังว่าเราจะยังคงพัฒนามิตรภาพที่ก้าวข้ามพรมแดนของประเทศและไม่ลืมจิตวิญญาณของการเล่นที่ยุติธรรม ผมหวังว่าจะสร้างผู้เล่นดาวรุ่งในอนาคตผ่านทัวร์นาเมนต์นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน! ทีมรองชนะเลิศ ยังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ผมขอขอบคุณผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ของทีมอื่น ๆ ที่เข้าร่วมสำหรับการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม”การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียน “JINTAN U14 ASEAN Dream Football Tournament 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีทีมฟุตบอลเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งหมด จำนวน 12 ทีม แบ่งออกเป็นทีมจากประเทศไทย จำนวน 9 ทีม ทีมจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทีม และจำนวน 1 ทีมจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้- รางวัลทีมชนะเลิศ “JINTAN U14 ASEAN Dream Football Tournament 2023”ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกัมบะ โอซาก้า- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด- รางวัลอาเซียนดรีมเพลเยอร์ (ASEAN Dream Player) ได้แก่1. ปรเมศ ละอองดี จากทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย2. ณัฐกร รักษา จากทีม อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด3. นรากร ทองจรัส จากทีม การท่าเรือ เอฟซี- รางวัลผู้ทำคะแนนยิงประตูยอดเยี่ยม Top Score Award และ รางวัลผู้เล่นดีเด่น Most Valuable Player ได้แก่ ปรเมศ ละอองดี จากทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย