“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดเอเชี่ยนเกมส์ ชูแนวคิด “ALL WE ARE THAILAND”

“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย “ธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด เผยแนวคิด “ALL WE ARE THAILAND” เป็นการนำเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ตัวแทนความเป็นไทยในทุก ๆ ด้าน มาร้อยเรียงรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสื่อถึงความเป็นชาติไทย ที่มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สั่งสม สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ให้ปรากฏสู่สายตานานาประเทศ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็น “ไทย” พร้อมเปิดจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 25 ก.ค. นี้ ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขา, แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์, Super Sports, Sports Mall, Market Village และร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศนายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด เปิดเผยว่า จากการที่ “แกรนด์สปอร์ต” เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกแบบและผลิตชุดให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ นครหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง “แกรนด์สปอร์ต” ได้ออกแบบและผลิตชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยสวมใส่เพื่อไปสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ภายใต้แนวคิด “ALL WE ARE THAILAND”กรรมการผู้จัดการ บ.แกรนด์สปอร์ต กล่าวว่า โจทย์ข้อแรกที่แกรนด์สปอร์ตคิดเอาไว้คือ เราจะสามารถสื่อสารความเป็นไทยหรือเอกลักษณ์ของไทยให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ได้อย่างไร ทางทีมงานจึงได้นำเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ตัวแทนความเป็นไทย ทั้งด้านวิจิตรศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม งานหัตถศิลป์ การละเล่นไทย ผลไม้ อาหารเลื่องชื่อ สถานที่สำคัญในประเทศไทย ดอกไม้ประจำชาติ รถตุ๊กตุ๊ก และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของไทยมาร้อยเรียงรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียว แล้วนำมาเป็นลูกเล่นใส่ลงในชุดแข่งขันและชุด Official Set เพื่อสื่อถึงความเป็นชาติไทยที่มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สั่งสม สืบทอดต่อกันมา และพร้อมที่จะให้นักกีฬาเป็นตัวแทนโชว์ความเป็นไทยสู่สายตานานาประเทศ ด้วยความภาคภูมิใจว่าทั้งหมดนี้แหละคือประเทศไทย“นอกจากลวดลายที่ดูมีความสนุกสนานมากขึ้น รูปแบบบของชุดก็จะมีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการเลือกนำไปใช้ อย่างเสื้อ Tracksuit ก็จะมีฮู้ดด้วยเพื่อไว้ใช้ในหลากหลายประโยชน์ อย่างเช่น ถ้าวันไหนที่มีฝนตกเบา ๆ ก็สามารถดึงฮู้ดขึ้นมาคลุมศีรษะได้ หรือว่าช่วงไหนที่เจอลมแรงหรืออากาศหนาวก็สามารถเลือกใช้ได้ สำหรับชุดแข่งขันเรายังคงให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับนักกีฬาเพราะในทุก ๆ ชนิดกีฬาว่ามีความต้องการที่แตกต่างกันไป เราก็จะออกแบบให้ได้ตามที่นักกีฬาต้องการซึ่งได้ข้อสรุปออกมาเป็นที่พอใจของทั้งทีมงานแล้วก็ของนักกีฬาด้วยนะครับ สุดท้ายนี้อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับ” นายธิติ กล่าวด้าน “ต้า” สรอรรถ ดาบบัง นักกรีฑาทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทอง 100 และ 200 เมตร กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า “สำหรับชุดแข่งวิ่งของแกรนด์สปอร์ต จะมีให้เลือกหลากหลาย มีทั้งชุดบอดี้สูท และก็ชุดแยกชิ้นเสื้อกับกางเกงสามารถเลือกใส่ได้ตามความถนัดของแต่ละคน เนื้อผ้าก็ยืดหยุ่นดีไม่ขัดกับการวิ่ง ยกเข่าได้ยืดหยุ่นได้ดีทุกส่วนครับ ฝากแฟนชาวไทยทุกคนที่ชอบกีฬากรีฑาแล้วก็กีฬาประเภทอื่น ๆ ฝากแรงเชียร์ แรงใจด้วยนะครับ”“เจ้าปัง” อิรฟาน ดอเลาะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ดีกรีเหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 และ 32 เปิดเผยว่า “ชุดแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้ เนื้อผ้าจะมีความเบาขึ้นแล้วก็ซับเหงื่อได้ดี ลวดลายก็สวยครับมีการเล่นสีแล้วก็ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับ อยากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุก ๆ คนช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ”ส่วน ลีออน พิชญ เจมส์ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา กล่าวว่า “ผมชอบที่คอเสื้อของชุดแข่งฟุตบอลที่เป็นคอวีดูสวยและทันสมัยดีครับ ส่วนเนื้อผ้าก็ใส่สบายดีมากครับ ผมก็ฝากทุกคนเชียร์พวกเราด้วยนะครับ”ขณะที่ อัษดิน วงศ์โยธา นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย เจ้าของฉายา “ตัวชงหน้าหยก” ดีกรีเหรียญทอง กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า “ชุดแข่งขันเซปักตะกร้อได้นำเสนอความเป็นไทยในเวทีเอเชีย ด้วยลายกนกลายไทยที่สวยงามจะทำให้คนทั้งโลกได้เห็นว่านี่แหละครับคือความเป็นไทย เนื้อผ้าก็รู้สึกว่านุ่มสบายผิว เวลาเหงื่อออกก็ระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพราะว่านักตะกร้อต้องใช้ขายืดหยุ่นในการฟาดหรือว่ากระชากตลอดครับ ทางสมาคมกีฬาตะกร้อฯ ก็จะนำเหรียญทองมาสู่คนไทยให้ได้ครับ ต้องแชมป์เท่านั้นครับผม”จ.ท.นาวี ธรรมสุนทร นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่ประเทศเมียนมา และเหรียญทองแดง กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 กล่าวว่า “สำหรับชุดแข่งเหมาะสมกับกีฬาเรือใบเพราะว่ามีความกระชับรัดกล้ามเนื้อที่ดีครับ ไม่อุ้มน้ำ ลวดลายดีไซน์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะคำว่า Thailand ด้านข้างบวกกับธงชาติไทยมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลเลยครับผม ขอฝากให้แฟน ๆ ชาวไทยนะครับช่วยส่งกำลังใจไปให้กีฬาเรือใบด้วยนะครับ ให้คว้าชัยกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้ครับ”“น้องวิว” รวินดา ประจงใจ นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย มืออันดับ 10 ของโลกประเภทแบดมินตันหญิงคู่, ดีกรีรองแชมป์อูเบอร์ คัพ 2018, เหรียญทองแดง สุธีรมาน คัพ 2 สมัย และเหรียญทองแดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เปิดเผยว่า “ส่วนตัวจะชอบใส่เสื้อแขนกุดแข่งค่ะ เพราะว่ามันทำให้กระฉับกระเฉงในการขยับแขน แล้วปีนี้ก็มีกระโปรงด้วย เวลาเราใส่กระโปรงก็จะก้าวขาหรือว่ายืดขาได้ถนัดกว่าการใส่กางเกง ชอบมากค่ะ”ฝ่าย “น้องกิ๊ฟ” จงกลพรรณ กิติธรากุล นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย มืออันดับ 10 ของโลกประเภทแบดมินตันหญิงคู่,แชมป์มาเลเซีย มาสเตอร์ 2017, แชมป์อินเดีย โอเพ่น 2018, และเหรียญทองแดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 กล่าวว่า “ลวดลายชุดแข่งขันปีนี้จะมีสีสันที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีสีพวกนี้ออกมา แต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษมาก ๆ ค่ะ”ฝ่าย “เจ้าวิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย มืออันดับ 3 ของโลก ประเภทชายเดี่ยว, เจ้าของรางวัลชนะเลิศรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก ประเภทชายเดี่ยว 2 สมัยซ้อน, เจ้าของแชมป์เยอรมัน โอเพ่น และไทยแลนด์ โอเพ่น กล่าวว่า “ชอบเสื้อ Tracksuit ครับ ดูภายนอกก็สวยแล้ว ดูใกล้ ๆ ก็จะมีสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีลวดลายของประเทศไทยซ่อนอยู่หลายอย่างเลยครับ”“น้องหญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทอง ประเภททีมหญิงและหญิงคู่, เหรียญเงิน ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 กล่าวว่า “รู้สึกว่าวงแขนชุดแข่งค่อนข้างกระชับทำให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าปิงปองมันต้องใช้วงสวิงที่กว้างค่ะ”“น้องนัตตี้” กัณยาวีธ์ มณีสมบัติกุล นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย ดีกรีเหรียญทองประเภททีม กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 และ 31 เผยว่า “ชอบความแปลกใหม่ของชุดแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ปีนี้ค่ะ อย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของสี ปกติจะมีสีน้ำเงิน แดง ขาวอะไรแบบทั่วไป แต่ว่าปีนี้ก็จะมีน้ำตาลทองเข้ามา และยังมีรายละเอียดเล็ก ๆ เป็นลายกนกของไทยทำให้เสื้อดูมีความโมเดิร์นผสมความเป็นไทยสู่ความเป็นสากลค่ะ”ปิดท้ายที่ “TDKeane” ธีเดช ทรงสายสกุล นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ทายาทของคอลัมนิสต์กีฬาชื่อดัง “ซัมเมอร์ฮิลล์” เปิดเผยว่า “สำหรับการแข่งขันอีสปอร์ต บางทีจะเจอสภาพอากาศ หรืออยู่ในห้องแอร์ในฮอลล์ที่เย็น ๆ เสื้อวอร์มก็จะได้ใช้ประโยชน์มากเลยครับ และเสื้อวอร์มเอเชี่ยนเกมส์ปีนี้ก็สวยมาก ผมหวังว่าในเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้จะรักษามาตรฐานแล้วก็นำผลงานที่ดีที่สุดมาฝากคนไทยให้ได้ครับ ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับ”สำหรับชุดแข่งขันและชุดเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 พร้อมจำหน่ายในวันที่ 20 กรกฎาคมรั้ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสินค้าคอลเลกชั่นเอเชี่ยนเกมส์ ได้ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขา, แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์, Super Sports, Sports Mall, Market Village และร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ โดยเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.grandsportshoponline.com