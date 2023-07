อาดิดาส จับมือเหล่าไอคอนยุคใหม่แห่งวงการฟุตบอลหญิง ร่วมฉลองศึก FIFA WOMEN’S WORLD CUP

อาดิดาส เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล FIFA Women’s World Cup 2023 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยแคมเปญนี้ได้อุทิศให้แก่เหล่าไอคอนแห่งวงการฟุตบอลหญิงในรุ่นถัดไปอย่าง อเลสเซีย รุสโซ, เลนา โอเบอร์ดอร์ฟ และแมรี ฟาวเลอร์ รวมถึงสร้างสีสันให้กับการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้คนทั่วโลกและส่งต่อแรงบันดาลใจกับเหล่าเด็กสาวให้เดินตามเส้นทางฟุตบอลได้อย่างที่ฝันทั้งนี้ อาดิดาสได้รวบรวมเหล่านักฟุตบอลระดับตำนานทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน และป่าวประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของแคมเปญฟุตบอลโลกหญิงผ่านชุดภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งประกอบไปด้วยดาวเด่นที่เปล่งประกายในวงการฟุตบอลอย่าง เดวิด เบ็คแฮม, เลออน โกเร็ทซ์คา, เอียน ไรท์ รวมถึงนักแสดงที่เป็นแฟนบอลตัวยงอย่าง เจนนา ออร์เตกา และฮีโร่แห่งการแข่งขันฟุตบอลโลกจากทีมชาติอาร์เจนตินาอย่าง ลิโอเนล เมสซี ที่มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับทักษะอันแสนโดดเด่นทั้งในแง่ของวิสัยทัศน์ การสกัดบอล ความสร้างสรรค์ และความแม่นยำของรุสโซ, โอเบอร์ดอร์ฟ และฟาวเลอร์นอกจากนี้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากอาดิดาส สำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง โดยแคมเปญ Play Until They Can’t Look Away ตั้งใจที่จะมอบพื้นที่ให้กับเหล่านักฟุตบอลฝีมือเยี่ยมของโลกที่เปี่ยมไปด้วยทักษะ แพชชันในการแข่งขันที่ต้องการพลังสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลก บนสนามการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในครั้งนี้ โดยแฟนๆ จะได้เห็นฮีโร่แห่งการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่าง ลิโอเนล เมสซี พร้อมกับ แมรี ฟาวเลอร์ที่จะพาผู้ชมและเจนนา ออร์เตกา ออกเดินทางสู่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบ้านเกิดของฟาวเลอร์ เพื่อชมการเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้หญิงที่กำลังจะมาถึง พร้อมเพลงประกอบสุดไอคอนิกอย่าง On a Ragga Tip จาก SL2ในขณะเดียวกัน เดวิด เบ็คแฮม และเอียน ไรท์ พร้อมหลานสาวของเขา ราฟาเอล ไรท์ ฟิลลิปส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรอาร์เซนอลได้ปรากฎตัวกลางซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างโดดเด่น เช่นเดียวกับรุสโซที่เลี้ยงบอลลัดเลาะทางเดินในแฟชันลุคสุดครีเอทตามแบบฉบับของเธอ และในฉากสุดท้ายโกเร็ทซ์คาถูกโอเบอร์ดอร์ฟขัดจังหวะการเล่นโบว์ลิ่งของเขาด้วยการสกัดบอลอย่างเชี่ยวชาญและทรงพลังบนเลนโบว์ลิ่งเพื่อที่จะทำแต้มสูงสุดด้วยตัวเธอเอง ยิ่งไปกว่านั้น ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ยังแฝงสัญลักษณ์ที่สะท้อนช่วงเวลาอันน่าจดจำที่เหล่าแฟนบอลทุกคนจะต้องประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขเสื้อ ลูกบอลอันเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขัน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลในอดีตซีนา นิวแบรนดท์ (Sina Neubrandt) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารระดับโลกของอาดิดาส กล่าวถึงแคมเปญนี้ว่า “แม้ทุกคนจะทราบกันดีว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกครั้งมีความพิเศษ แต่สำหรับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะพาเราไปสู่จุดพลิกผันในการแข่งขันของผู้หญิง ซึ่งเห็นได้จากยอดจำหน่ายตั๋วที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผู้ชมและเหล่าแฟนที่มากขึ้น รวมถึงการปรากฏตัวของไอคอนใหม่ๆ มากกว่าที่เคยมีมา โดยเราต้องการที่จะรวบรวมความพิเศษเหล่านี้เข้ามาในแคมเปญ และเราหวังว่านักฟุตบอลชื่อดังในแคมเปญนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อไล่ตามความฝันให้สำเร็จ ตลอดจนผลักดันพวกเขาสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในที่สุด”อเลสเซีย รุสโซ กล่าวถึงการแข่งขันและการเข้าร่วมแคมเปญนี้ว่า “ฉันฝันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงมาตั้งแต่เด็กและฝันของฉันก็กลายเป็นจริงในปีนี้ รวมถึงยังได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเส้นทางการแข่งขันที่กลายมาเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วย ชัยชนะในการแข่งขันยูโรเกมเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วไม่เพียงแค่พลิกชีวิตหรือเป็นสิ่งที่น่าจดจำสำหรับฉันเพียงคนเดียว แต่มันยังหมายถึงชัยชนะสำหรับเด็กผู้หญิงทุกคนในสหราชอาณาจักรอีกด้วย ฉันหวังว่าพวกเราได้ทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะแสดงให้เด็กๆ ทุกคนได้เห็นว่าพวกเธอสามารถเล่นฟุตบอลได้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม และเราพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านแคมเปญนี้ด้วยเช่นกัน”เลนา โอเบอร์ดอร์ฟ กล่าวถึงการแข่งขันและการเข้าร่วมแคมเปญนี้ว่า “เมื่อก่อนฉันคิดว่าการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมจนเป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน แต่มันกลับผิดคาดและฉันเองก็ดีใจมากๆ ที่ได้เห็นการสนับสนุนในฟุตบอลหญิงมากกว่าที่เคย แต่อย่างไรก็ตาม หนทางนี้ยังอีกยาวไกลเช่นกัน ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก พวกเราจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กับผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับเกมการแข่งขันนี้ได้ ฉันรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาดิดาสและแคมเปญนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ อันน่าตื่นเต้นของการแข่งขัน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่สามารถมอบความสนุกให้กับทุกคนได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย!”แมรี ฟาวเลอร์ กล่าวถึงการแข่งขันและการเข้าร่วมแคมเปญนี้ว่า “ช่วงเวลานี้มีความพิเศษมากในหลายๆ ด้านสำหรับฉัน เพราะไม่ใช่แค่การเป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันบนเวทีที่ใหญ่ที่สุด แต่ฉันยังได้ลงแข่งในบ้านเกิดตัวเองต่อหน้าผู้คนที่ให้การสนับสนุนฉันเป็นอย่างดีมาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างเพื่อนๆ และครอบครัวของฉันอีกด้วย การแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ยังน่าตื่นเต้นมาก ฉันเห็นถึงการปลุกกระแสการแข่งขันและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญอาดิดาสซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริงในเวลานี้ โดยการรวมตัวกันของผู้เล่นแถวหน้าในวงการฟุตบอลหญิงและนักเตะระดับตำนานยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ ตลอดจนเห็นถึงแรงสนับสนุนของอาดิดาสในการเดินทางครั้งนี้อีกด้วย!”นอกจากกิจกรรมบนออนไลน์แล้ว อาดิดาสจะมีการจัดกิจกรรมออนกราวด์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อเฉลิมฉลองครอบครัวฟุตบอลระดับโลกและสร้างช่วงเวลาอันแสนพิเศษให้กับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยเช่นกันด้านการสนับสนุนนักเตะหญิงในทุกระดับ อาดิดาสมีการเผยโฉมกระเป๋าใส่ชุดอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาสำหรับเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง โดยสหพันธ์ฟุตบอลจากประเทศต่างๆ ที่อาดิดาสเป็นผู้สนับสนุนจะได้รับบราที่ถูกออกแบบเฉพาะบุคคล ทั้งด้านทรวดทรงและโซลูชัน เช่น นวัตกรรมการออกแบบและวัสดุที่ใช้เพื่อให้นักเตะสามารถสวมใส่ได้อย่างพอดีและมอบการซัพพอร์ตที่เหนือกว่า รวมถึงเทคโนโลยีเฉพาะของอาดิดาสอย่าง FlowShield ในกางเกงขาสั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วซึมของประจำเดือน ซึ่งจะถูกใช้เป็นครั้งแรกสำหรับใส่ลงสนามครั้งนี้ นอกจากนี้ อาดิดาสยังเป็นพันธมิตรกับสหพันธ์ฟุตบอลมากกว่าเคยเพื่อสนับสนุนเครื่องแต่งกายพร้อมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับเหล่านักเตะทั้งนี้ อาดิดาสเป็นพันธมิตรและผู้สนับสนุนในการแข่งขัน FIFA Women’s World Cup มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี 1995 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมทางกีฬาให้กับชุมชนชายขอบ เนื่องจากยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึง ตลอดจนขาดความเท่าเทียมและความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ยิ่งไปกว่านั้น อาดิดาสมีการร่วมมือกับ Common Goal เพื่อนำยอดขาย 1% ของลูกฟุตบอลโลกทั้งหมดตั้งแต่ปี 2022 รวมถึง Oceaunz ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงปีนี้ ไปใช้ในการผลักดันและสนับสนุนความก้าวหน้าทางกีฬาให้กับผู้หญิง ซึ่งรวมถึงโครงการ ‘Global Goal 5 Accelerator’ ของ Common Goal ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้นได้สามารถติดตามข่าวสารตลอดการแข่งขัน FIFA Women’s World Cup ได้ที่ @adidas และ @adidasfootball บนอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และติ๊กต่อก และแฮชแท็ก #adidasfootball