“แวมไพร์ อีสปอร์ต” ป้องกันแชมป์โลก PUBG MOBILE คว้าเงินรางวัล 22 ล้านบาท

VAMPIRE ESPORTS" (แวมไพร์ อีสปอร์ต) หรือ VPE ภายใต้การดูแลของ บริษัท แวมไพร์ สปอร์ตส์ จำกัด ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 19.00 น. หลังไปป้องกันแชมป์ "PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL 2023" ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักที่จุดนัดพบของสนามบินสุวรรณภมิ โดยมีครอบครัวและบรรดาแฟนคลับมารอต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งทีมแวมไพร์ อีสปอร์ต สามารถคว้าเงินรางวัลกลับบ้านรวมทั้งสิ้น 22 ล้านบาท ทำสถิติเป็นทีมอีสปอร์ตที่ทำรายได้สูงที่สุดในประเทศไทยจากการแข่งขันเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นสำหรับการแข่งขัน "PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL 2023" ถือได้ว่าทีมจากประเทศไทยคว้าแชมป์โลกได้ทั้งสองรายการ คือ การแข่งขันสัปดาห์แรกที่เป็นทัวร์นาเมนต์หลัก และสัปดาห์ที่สองเป็นทัวร์นาแมนต์ Afterparty Showdown ซึ่งหลังจบการแข่งขันทีม แวมไพร์ อีสปอร์ต คว้าดับเบิ้ลแชมป์มาครองได้สำเร็จ เป็นการรักษาแชมป์ติดต่อกันอีกสมัย มีสมาชิกประกอบด้วยผู้จัดการทีม (โค้ช) นายชนาธิป รินลา และ 5 นักกีฬา คือ หัวหน้าทีม คิว-ธนรัช มะโคตรสา (xRvenclaw), เวฟ-ศุภชัย สิงห์แก้ว (xSchwepXz), ไมค์-ภูรินษ์ ร้องขันแก้ว (xStoned) , ฟลุ๊ค-ณัชพล โสมทัต (xFlukeTH), โทนี่ - ณัฐวุฒิ เมตตาวีรคูณ" (TonyK) และ นูซี่-ศิกรินทร์ นพรัตน์ (NOOZY)ผลการแข่งขันรอบเมน ทัวร์นาเมนท์ วันสุดท้าย แข่งกันทั้งหมด 6 เกม ซึ่งทีม แวมไพร์ อีสปอร์ต แชมป์เก่าของรายการนี้ โกยคะแนนนำโด่งใน 2 วันแรก และกลับมาระเบิดฟอร์มใน 3 เกมหลังด้วยการเก็บ "Winner Winner Chicken Dinner" หรือ"กินไก่" ได้ 1 เกม และจบอันดับสองอีก 2 เกม ทำคะแนนรวมไป 227 คะแนน คว้าแชมป์ PMWI 2023 ไปครอง ถือเป็นการป้องกันแชมป์รายการนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนอันดับ 2 เป็นของทีม Six to Eight (ซิกซ์ ทู เอท) จากจีน ทำได้ 138 คะแนน และอันดับ 3 เป็นทีม Gaimin Gladiators (ไกมิน กลาดิเอเตอร์ส) จากเซอร์เบีย ทำได้ 121 คะแนนนอกจากนี้แวมไพร์อีสปอร์ตยังได้เงินโบนัสจากการทำลาย 4 สถิติใหม่ ได้แก่1.ทำสถิติเก็บ "Winner Winner Chicken Dinner" ได้ 4 ครั้ง (สถิติเดิม แวมไพร์อีสปอร์ตทำไว้ 3 ครั้ง เมื่อปีที่แล้ว)2.ทำสถิติติดท็อป 3 ต่อเกมมากที่สุด 10 ครั้ง (สถิติเดิม 8 ครั้ง)3. SchwepXz ทำสถิติช่วยเพื่อน (Total Rescues) 18 ครั้ง (สถิติเดิม 14 ครั้ง)4.TonyK ทำสถิติยิงมากที่สุด (Total Eliminations) 53 คิล (สถิติเดิม 37 คิล)ทั้งนี้การคว้าแชมป์ทั้งรอบออลสตาร์ และรอบเมนทัวร์นาเมนท์ และเงินรางวัลโบนัสอื่นๆ รวมแล้วทีมแวมไพร์ อีสปอร์ต โกยเงินกลับไทย 22 ล้านบาท โดยที่ TonyK ยังได้รับรางวัล MVP ของการแข่งขันครั้งนี้ด้วยสำหรับรายการต่อไป แวมไพร์ อีสปอร์ต จะไปแข่งขันรายการ PUBG Mobile Super League - Southeast Asia Fall 2023 ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-27 สิงหาคม 2023