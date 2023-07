ศึกสาวแกร่ง “นัท วันเดอร์เกิร์ล” วัดพลัง "ลิซา คีเรียอาคู" ศึก ONE ลุมพินี 26

"นัท วันเดอร์เกิร์ล" ได้คิวหวนบู๊ในรอบ 1 ปี ขอเดินหน้าสานต่อเส้นทางการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) พบกับ "ลิซา คีเรียอาคู" สาวแกร่งจากแดนจิงโจ้ศึก ONE ลุมพินี 26 วันศุกร์ที่ 21 ก.ค.นี้ แฟนกีฬา MMA ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะ "นัท วันเดอร์เกิร์ล" สุดยอดนักสู้สาวชาวไทย วัย 24 ปี จะกลับมาโชว์ลีลาการบู๊ในกติกา MMA ให้ได้รับชมอีกครั้งในรอบ 1 ปี หลังเปิดตัวครั้งแรกด้วยการแจกซับมิชชันใน ONE รายการใหญ่ โดยคราวนี้จะต้องพบกับตัวแม่จากแดนจิงโจ้ "ลิซา คีเรียอาคู" ที่จะขอเปิดตัวให้ปังสุดด้วยการสยบเจ้าบ้าน ในกติกา MMA รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.)สำหรับ “นัท วันเดอร์เกิร์ล” เริ่มเส้นทางการต่อสู้ใน ONE ด้วยการลงแข่งขันในกติกามวยไทย ก่อนจะเบนเข็มหันมาหาความท้าทายใหม่ ด้วยการลงแข่งขันในกติกา MMA ครั้งแรกในชีวิต ในศึก ONE 157 เมื่อเดือนพ.ค.65 และแจ้งเกิดได้สำเร็จจากการเอาชนะ “เซบา บาโน” ด้วยการซับมิชชัน ในท่าอาร์มบา ในเวลาเพียง 1.22 นาทีของยกแรกเท่านั้นโดยเป้าหมายอันสูงสุดของ “นัท” คือการขึ้นไปนั่งบัลลังก์แชมป์โลกของรุ่นสตรอว์เวต ที่ปัจจุบันยึดครองโดย “ซง จิง หนาน” ให้ได้ทางด้าน "ลิซา คีเรียอาคู" นักสู้สาวชาวออสเตรเลีย วัย 29 ปี มีดีกรีเป็นถึงเจ้าของตำแหน่งแชมป์ MMA ของรายการ Hex Fight Series รุ่นฟลายเวต และถูกจัดอันดับให้เป็นนักกีฬา MMA หญิงที่เก่งที่สุดอันดับที่ 2 เมื่อเทียบแบบปอนด์ต่อปอนด์ ของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขณะที่ฟอร์มปัจจุบันสามารถเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาแล้วถึง 6 ไฟต์ติดต่อกันนอกจากนั้น “ลิซา” ยังเคยผ่านประสบการณ์ลงแข่งขัน MMA ในประเทศไทยมาแล้ว เมื่อเดือน ก.ย.65 ในรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” โดยสามารถเอาชนะ “ปรียา ชาร์มา” นักสู้จากอินเดีย ไปได้ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์