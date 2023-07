ไทยยามาฮ่า ร่วมแถลงศึก Thai GP 2023 ส่ง “ไอเดีย กฤตภัทร” ดาวรุ่งลุยบิด Moto3 อัดกิจกรรมแน่นที่บุรีรัมย์

ไทยยามาฮ่า ร่วมแถลงความพร้อมร่วมศึก Thai GP 2023 ส่ง “ไอเดีย กฤตภัทร” ดาวรุ่ง bLU cRU ลุย Moto3 พร้อมมอบสิทธิ์ส่วนลดค่าบัตรเข้าชม สูงสุด 20% อัดกิจกรรมเต็มรูปแบบเอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่บุรีรัมย์นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขาย บริการ และอะไหล่ น.ส.บัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายโชติชนก ชิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายกิจกกรมต่างประเทศ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมศึก MotoGP 2023 การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ OR Thailand Grand Prix ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ณ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์สำหรับการแข่งขัน MotoGP 2023 ในประเทศไทยปีนี้ ยามาฮ่าพร้อมส่ง ไอเดีย กฤตภัทร เขื่อนคำ ส่งดาวรุ่งสังกัด YAMAHA THAILAND RACING TEAM ภายใต้โครงการ Road to The World Class ที่สร้างผลงานระดับโลกในรายการ R3 bLU cRU European Cup 2023 ลงทำการแข่งขันในรุ่น Moto3 ด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด ต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทย พร้อมกันนี้แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวยามาฮ่าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 20% ในการซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกประเภททั้งบัตรแกรนด์สแตนด์ และกวาร์ตาราโรสแตนด์พิเศษสำหรับบัตรการ์ดตารางเรสแตนด์จะรับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก ฟาร์บิโอ กวาร์ตาราโรอีกด้วย เพียงโชว์กุญแจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่น ที่จุดจำหน่ายบัตร เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยามาฮ่าเตรียมพร้อมรับความยิ่งใหญ่จัดเตรียม YAMAHA GP Pavilion อย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตจากทั่วทุกมุมโลก เต็มอิ่มกับกิจกรรมและของรางวัลแบบเต็มรูปแบบ พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่เข้าร่วมชมการแข่งขัน ThaiGP ในครั้งนี้โดยการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2023 รายการ OR Thailand Grand Prix ในครั้งนี้มีขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) เมื่อเร็วๆ นี้-----------------------------#YamahaSocietyThailand #RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits#YamahaRacing #YamahaWorldChampion #YamahaNumber1RacingTeam#YamahaMotoGP23#YamahaFactoryRacingTeam #MonsterEnergyYamahaMotoGPteam#FQ20 #FM21 #RaceMachine #RoadToWorldClass #ThaiGP2023