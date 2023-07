ศึก "โจ๊กเกอร์-โคตะ" สร้างประวัติศาสตร์ใหม่รายการ RWS ทุบสถิติผู้ชมในสนาม ปิดห้องตั๋ว-ยอดชมออนไลน์พุ่งกระฉูด

ศึก RWS LEGEND OF RAJADAMNERN : KOTA VS JOKER สร้างความยิ่งใหญ่ให้เวทีราชดำเนินด้วยการมียอดผู้ชมมากกว่าศึกบัวขาว บัญชาเมฆ-โคตะ มิอุระ สร้างประวัติศาสตร์ต้องปิดห้องขายตั๋ว ยอดผู้ชมทางออนไลน์ทำสถิติสูงสุด ( เฟซบุ๊กและยูทูป ) พุ่งสุดขีดมียอดเข้าถึงกว่า 4 ล้านคน ยอดชมพร้อมกันสูงสุดเฉียด 3 แสนคนศึก RWS LEGEND OF RAJADAMNERN : KOTA VS JOKER เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคู่พิเศษเป็นการเจอกันระหว่าง “โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ” นักชกสตรีทไฟต์ของไทย กับ โคตะ มิอุระ นักชก MMA ชาวญี่ปุ่น ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการจัดแข่งขันที่เวทีราชดำเนิน เมื่อได้มีกระแสตอบรับดีเกินความคาดหมายอย่างมาก เพราะมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนมวยทุกสารทิศ ตั๋วเข้าชมขายดีอย่างมากตั้งแต่ก่อนวันแข่งขัน และในวันแข่งขันก็มีแฟนมวยทั้งไทยและต่างชาติแห่แหนเข้ามาซื้อตั๋วกันจนเกลี้ยงและต้องปิดห้องขายตั๋วตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ต้องปิดห้องขายตั๋วของเวทีราชดำเนินอีกครั้ง อีกทั้งยอดรับชมทางออนไลน์จากทุกทางก็ทำลายสถิติของ RWS ชนิดที่ไฟต์บัวขาว - โคตะยังเทียบไม่ติดแบงค์-เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) ประธานของศึก RWS กล่าวว่า กระแสตอบรับที่นอกจากจะเข้ามาชมในเวทีมวยราชดำเนินแล้ว จำนวนผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ทั้งที่ชมทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 และรับชมพร้อมกับผู้ดูจาก 200 ประเทศและเขตการปกครองพิเศษทั่วโลกผ่านทาง ดะโซน (DAZN) แพล็ตฟอร์มกีฬาระดับพรีเมียมมีเป็นจำนวนมาก ส่วนตัวเลขผู้รับชมออนไลน์ผ่านทางทั้ง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment ก็ทำประวัติศาสตร์ของศึก RWS ขึ้นมาใหม่ การเข้าถึงทางออนไลน์กว่า 4 ล้านคน ( REACH ) ยอดรับชมกว่า 2 ล้าน ( VIEWS ) ยอดรับชมพร้อมกัน 3 แสน ( CONCURRENT VIEWS ) ในประเทศไทย ถือว่าเป็นการทุบสถิติยอดรับชมออนไลน์รายการ RWS ขึ้นมาใหม่อีกด้วย“แบงค์” ยังได้กล่าวขอโทษที่เกิดเหตุชุลมุนที่ห้องขายตั๋ว เพราะไม่คิดว่าจะได้กระแสตอบรับจากแฟนมวยมากขนาดนี้ บอกได้ว่าเป็นศึก RWS Legend of Rajadamnern ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตั้งแต่เคยจัดมา มีผู้ชมเข้ามาชมในเวทีราชดำเนินมากเป็นประวัติการณ์ คนดูเต็มทุกที่นั่ง ทุกชั้น ทุกล็อค ทั้งคนไทยและต่างชาติ คิดเป็นจำนวนผู้ชมในสนามทั้งหมดเกินกว่า 3,500 ที่นั่ง เป็นยอดคนดูสูงสุดในศึก RWS“สังเกตได้ว่ากลุ่มแฟนมวยที่มาเข้าชม เป็นแฟนมวยรุ่นใหม่มีทั้งหนุ่มและสาว เป็นแฟนมวยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาเชียร์ในสนามมาก่อน บางส่วนก็อาจเป็นกลุ่มแฟนมวยสตรีทไฟต์ที่เข้ามาเชียร์โจ๊กเกอร์ บางส่วนก็เป็นเอฟซีของโคตะ นอกจากนั้นยอดรับชมทางออนไลน์ก็มีคนกลุ่มใหม่ๆ สายตาหลายล้านคู่ได้มาเห็น มารับชมมวยไทยเป็นครั้งแรก ได้เห็นมวยไทยจากบ้านเกิดของมวยไทย ซึ่งหวังว่าจะได้เห็นแฟนกีฬาใหม่ๆเกิดขึ้นมาหลังจากงานนี้ ผมและทีมงานอยากขอขอบคุณที่ยังมีแฟนๆ ให้การสนับสนุนมวยไทย ขอบคุณที่เดินไปกับเรา เราจะทำให้มวยไทยยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน”คณะกรรมการจัดการแข่งขันยืนยันว่า ในปีนี้ศึก RWS : Legend of Rajadamnern จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แน่นอนและเป็นศึกยิ่งใหญ่กว่าเดิม ส่วนกระแสตอบรับของโจ๊กเกอร์ที่เพิ่งชกเวทีราชดำเนินเป็นครั้งแรกก็ดีมาก ก็อาจจะได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้