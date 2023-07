"โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023" ระเบิดความเร้าใจ “ปิยะวดี-ซิดนีย์-เอกสิทธิ์-อะกิ” ประเดิมคว้าแชมป์สนามแรกที่บางแสน

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา, นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” ด้วยแนวคิด MAKE EVER BETTER CAR From Circuit to the Road เรซแรกของฤดูกาล ณ สนามบางแสน สตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1– 2 กรกฎาคม 2566ออกสตาร์ทความมันส์ของฤดูกาลในการแข่งขัน โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023 ด้วยสนามรูปแบบสตรีทเซอร์กิต บนเส้นทางเลียบหาดบางแสนบรรยากาศสวยงามแต่ในสนามการขับนั้นไม่ง่ายเลยสำหรับนักขับมือใหม่และเก่าทั้งหลายด้วยแทร็กที่มีขนาดจำกัด โค้งแคบและยังมีเส้นทางหักศอกเลี้ยวลงเขาให้ได้พิสูจน์ฝีมือและพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าใน 4 รุ่นการแข่งขัน ประเดิมรุ่นใหม่ล่าสุด ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ ที่มีนักแข่งสาวมือสมัครเล่นและนักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม “มิย่า ทองเจือ” ที่ลงแข่งขันปีแรกพร้อมด้วยนักแข่งอินฟลูเอ็นเซอร์และไอดอลคนดัง ลงสนามกันคึกคัก แข่งกัน 8 รอบสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร จากทีม Smile Nexzter Ruk Service Racing Team, อันดับ 2 คือ อลิสา ขุนแขวง จากทีม BBMP MOTORSPORT, อันดับ 3 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service, อันดับ 4 คือ ไอริส ฮอฟชมิดท์ จากทีม 4F Superclub Racing และอันดับ 5 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ จากทีม TMC-Drive68 by wootbangbon3มันส์ต่อในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ ปีนี้ได้รับความนิยมสูงสุดมีนักแข่งลงสนามมากถึง 31 คัน โดยมี ปังปอนด์ อัครวุฒิ นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีมลงสนาม และยังมี ซิดนีย์-ศริทธนา มิตรอารี นักแข่งจากโครงการ Toyota Gazoo Racing Academy ที่มีโอกาสได้ใช้ Toyota Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel ร่วมแข่งขัน ซึ่งถือว่าเป็นการนำร่องการใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเข้ามาใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ต ออกสตาร์ทตามลำดับควอลิฟายด์ผ่านไปเพียง 4 โค้งก็มีจุดเปลี่ยนเมื่อรถ Safety Car ต้องออกมาวิ่งนำขบวน หลังการแก้ไขเข้าสู่รอบแข่งกันต่อ 5 อันดับแรกสู้กันสุดมันส์ ก่อนมีจุดเปลี่ยนในรอบสุดท้ายอีกครั้ง เมื่อซิดนีย์หาเหลี่ยมแซงขึ้นนำก่อนจบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์ โดยอันดับ 1 ตกเป็นของ ซิดนีย์-ศริทธนา มิตรอารี ที่นำรถ Toyota Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel จากโครงการ Carbon Neutrality รับธงหมากรุกไปก่อน อันดับ 2 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ จากทีม Nexzter HGR Racing Team by PMC52, อันดับ 3 คือ เกียรติพรรณ ไผ่เจริญ จากทีม 333CJ โชว์จุ่ง ลูกหมาก, อันดับ 4 คือ อภิชัจจ์ วิวัฒน์สุรกิจ จากทีม Redream Racing Team และอันดับ 5 คือ อเล็กซ์ โกรคอทท์ จากทีม Bendix SRT Racing Teamลุ้นกันหนักในรุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่ง พลังแรง หนักแน่นและดุดัน ที่ปีนี้มีนักแข่งหน้าใหม่และนักแข่งเก่าลงสนาม และเป็นปีแรกของ “นีเน่-เมฆรัชคีฏาก์” นักแข่งสาวฝีมือดุดันย้ายมาวัดพลังกับการแข่งกระบะเป็นครั้งแรกจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ เอกสิทธิ์ นามแสงผา, อันดับ 2 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ จากทีม Nexzter HGR Racing Team By Vanguard Garage และอันดับ 3 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จากทีม Kaizo-R Motorsports Team by Ruk Serviceปิดท้ายในรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่ถูกใจคอมอเตอร์สปอร์ตมากๆ ด้วยชั้นเชิงและประสบการณ์ของเหล่านักแข่งที่จริงจังทุ่มสุดตัวตั้งแต่สนามแรกเพราะทุกคะแนนมีผลต่อการลุ้นสิทธิ์แชมป์ประจำปีและการเข้าร่วมทีมใหญ่ลงแข่งระดับอาชีพกับ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อะกิ จิตรานุวัฒน์ จากทีม YK Motorsport, อันดับ 2 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team, อันดับ 3 คือ ทยาพล คงสุวรรณ, อันดับ 4 คือ สุรศักดิ์ ดาเก็ง จากทีม Nexzter Racing Motul Kaizo R by Rukservices และอันดับ 5 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ จากทีม Nexzter Singha Sittipolนอกจากการแข่งขันวันเมคเรซ ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ได้ร่วมสนุกกันเต็มที่ อาทิ ชมรถแข่ง Corolla Altis GR Sport ของ Toyota Gazoo Racing team Thailand ที่ได้คว้าแชมป์ระดับโลก 4 ปีซ้อนในการแข่งขันมาราธอนสุดโหด 24 ชั่วโมงต่อเนื่องที่สนามนูร์เบอร์กริง ประเทศเยอรมนี, Toyota Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel รถแข่งที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำร่องโครงการ Carbon Neutrality ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอุตสาหกรรมยานยนต์, New Corolla Altis 2023 ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่, ได้ใกล้ชิดดารานักแข่ง Toyota Racing Star Team ทั้งมิย่า ทองเจือ และปังปอนด์ อัครวุฒิ รวมถึงกิจกรรมเอาใจสายแต่งรถมาร่วมพูดคุยและรับคำแนะนำการแต่งรถจากกูรูสายซิ่ง กับขบวนรถโตโยต้าแต่งหล่อ แต่งซิ่งเกือบ 200 คัน และบูท Aftermarket ที่มาพร้อมกับส่วนลดพิเศษ ให้เลือกสรรกันตลอดงาน ปิดท้ายความมันส์กับคอนเสิร์ตบอล เชิญยิ้ม ที่มาคู่กับบ๊อบบี้ สามบาทห้าสิบสำหรับกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” สนามที่ 2 จะไปสร้างความมันส์กันต่อในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต ติดตามความสนุกเร้าใจและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand รวมถึงติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้จากFB : ToyotaGazooRacingMotorsportThailand, Instagram: TGRthailand, TikTok : tgr.thailand