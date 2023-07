"ปีเตอร์ ดาเนสโซ่" ดวลนักสู้มองโกล ล้างแค้นให้ท็อปน้อย ศึก ROAD TO UFC Season 2 ที่สิงคโปร์

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึก ROAD TO UFC Season 2 รอบรองชนะเลิศ โดยจะคัมแบ็คกลับมาจัดการแข่งขันที่ ณ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ และจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นไปสำหรับ รายการ ROAD TO UFC Season 2 เป็นรายการที่เฟ้นหานักสู้จากทวีปเอเชีย 4 คนจาก 4 พิกัดรุ่น เพื่อเซ็นสัญญาเข้าสู่ UFC ซึ่งการแข่งขันรอบแรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และที่น่าสนใจก็คือผลงานของ “ปีเตอร์ ดาเนสโซ” นักสู้ลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก ที่แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้นอกรอบ แต่ “The Asian Viking” ก็โชว์การกระโดดเข่าสยบ “ซิม ไค เซียง” คู่ต่อสู้จากสิงคโปร์ แจ้งเกิดในสังเวียน 8 เหลี่ยมได้อย่างสวยงาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมาโดยในรอบรองชนะเลิศของศึก ROAD TO UFC Season 2 ที่จะยกพลไปจัดการแข่งขันที่สิงคโปร์ “ปีเตอร์ ดาเนสโซ่” ที่มีสถิติชนะ 6 แพ้ 2 ถูกประกบคู่มาดวลกับ “เนียมยาร์กัล ตูเมนเดมเบเรล” นักสู้ไร้พ่ายจากมองโกเลีย ที่มีสถิติชนะ 7 ไฟต์รวด ล่าสุดยังเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน ท็อปน้อย กิวรัมย์ อีกหนึ่งนักสู้ชาวไทยมาได้ในศึก ROAD TO UFC นอกรอบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งหลังจากที่ ปีเตอร์ ทราบว่าจะได้ล้างแค้นให้กับเพื่อนร่วมชาติอย่าง ท็อปน้อย ก็ได้กล่าวคู่แข่งจากมองโกลเลีย ที่มีสถิติไร้พ่าย โดยเปิดเผยว่า “จากการที่ดูผลงานของเขาที่เอาชนะ พี่ท๊อปน้อย มาได้ ผมไม่หนักใจเท่าไหร่ เพราะจริงๆเขาเอาชนะ ท็อปน้อย แบบค้านสายตาด้วยซ้ำ ผมจะซ้อมให้หนักกว่าเดิมสำหรับไฟต์นี้ครับ เเละดูเหมือนว่าผมจะเห็นจุดอ่อนของเขาค่อนข้างเยอะ ซึ่งผมก็จะกลับไปเเก้เกมกับโค้ชต่อไป”โดยหลังจากที่ ปีเตอร์ แจ้งเกิดจากการเข่าลอยใส่ ซิม ไค เซียง ทำให้ตอนนี้ ปีเตอร์ เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการ MMA ซึ่งนักสู้ไทย-เดนมาร์ก ก็ได้กล่าวถึงวิธีการรับมือกับแรงกดดันที่เข้ามา พร้อมพูดถึงเป้าหมายของตัวเองในสังเวียน 8 เหลี่ยมว่า “ผมไม่รู้สึกกดดันเท่าไหร่ เพราะว่าผมเชื่อว่าผมทำเต็มที่ในการซ้อมเเล้ว ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ไม่ได้สนใจ เเละในอนาคต ผมเชื่อว่าไม่ใช่เเค่คนไทยที่จะมาสนใจในตัว ผมเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องหันมามองผม”“ผมอยากจะฝากไปถึง เนียมยาร์กัล ตูเมนเดมเบเรล ให้เขาเตรียมตัวให้ดี เพราะผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อทำให้ความฝันของผมกับครอบครัวเป็นจริงณ เวลานี้ ปีเตอร์ เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าต้วได้กล่าวทิ้งท้ายโดยฝากขอกำลังใจจากชาวไทยทุกคนให้ช่วยสนับสนุน ก่อนที่ ปีเตอร์ จะเดินทางไปโชว์ฝีมือที่สิงคโปร์ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยเปิดเผยว่า “สุดท้ายฝากขอบคุณเเฟนๆชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนผมด้วย อยากให้ทุกคนเปิดใจให้กีฬา MMA มากขึ้น กีฬาประเภทนี้สามารถทำเงินสร้างชื่อเสียงให้นักกีฬาไทยไปไกลระดับโลกได้ 26 สิงหาคมนี้ ให้กำลังใจผมเยอะๆนะครับ ที่สิงคโปร์ รับรองผมใส่เต็มที่ เกินร้อย และจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเเน่นอนครับ ขอบคุณครับ”ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก ROAD TO UFC SEASON 2 รอบรองชนะเลิศรุ่นฟลายเวตเรอิ ทสึรูย่า (ญี่ปุ่น) VS มาร์ค คลิมาโก้ (ฟิลิปปินส์)จี นิวฉี เยื่อ (จีน) VS ชอย ซึง กุ๊ก (เกาหลีใต้)รุ่นแบนตั้มเวตเสี่ยว หลง (จีน) VS ชูยะ คามิคูโบะ (ญี่ปุ่น)เดร์มีซี ซาวูปาซี่ (จีน) VS อี ชาง โฮ (เกาหลีใต้)รุ่นเฟเธอร์เวตยี่ ซา (จีน) VS คิม ซึง วอน (เกาหลีใต้)คูยะ กันดะ (ญี่ปุ่น) VS หลี่ ไกเวน (จีน)รุ่นไลต์เวตหรง จู (จีน) VS คิม ซัง อุ๊ค (เกาหลีใต้)ชิน ฮารางูจิ (ญี่ปุ่น) VS บาเตโบลาติ บาฮาเตโบล (จีน)การต่อสู้นอกรอบ - รุ่นฟลายเวตปีเตอร์ ดาเนสโซ (ไทย) VS เนียมยาร์กัล ตูเมนเดมเบเรล (มองโกลเลีย)ROAD TO UFC Season 2 รอบรองชนะเลิศ นับเป็นอีเว้นต์ครั้งที่ 5 ของ UFC ที่ยกพลมาระเบิดศึกกันที่ประเทศสิงคโปร์ โดยครั้งนี้จะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 27 สิงหาคม เริ่มคู่แรกเวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน ROAD TO UFC Season 2 รอบรองชนะเลิศ จะเริ่มจำหน่ายในวันพุธที่ 28 มิถุนายน เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สามารถสำรองบัตรได้ที่ https://ticketmaster.sg/activity/detail/23_roadtoufc โดยผู้ที่สนใจ 1 ท่านสามารถสำรองได้ไม่เกิน 8 ใบ แฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com