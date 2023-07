"แฮ็กเกอร์ตี" แท็ก IG หา "ตะวันฉาย" ขอปีนรุ่นชิงเข็มขัดแชมป์โลก

"โจนาธาน เเฮ็กเกอร์ตี" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ครองบัลลังก์เดียวยังไม่พอ แท็กอินสตราแกรมหาแชมป์รุ่นใหญ่กว่า "ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม" ขอท้าชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.)แชมป์โลกที่กำลังห้าวและถูกหมายหัวมากที่สุดในเวลานี้ต้องยกให้กับ "แฮ็กเกอร์ตี" ราชันมวยไทยชาวอังกฤษวัย 26 ปีรายนี้ โดยนับตั้งแต่โค่นบัลลังก์ "น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" ไปเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ก็ออกมาชวนบรรดาแชมป์โลกชาวไทยทั้งรุ่นเล็กและรุ่นเดียวกันมาประลองฝีมือไม่ว่าจะเป็น "รถถัง จิตรเมืองนนท์" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ซึ่งอดีตแชมป์โลกอย่าง "น้องโอ๋" เองก็รอรีแมตช์อยู่เช่นกัน และล่าสุด "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ก็ปรากฏอยู่ในบัญชีดำของ “แฮ็กเกอร์ตี” ด้วยแต่ "แฮ็กเกอร์ตี" ไม่อาจหยุดความห้าวไว้เพียงเท่านี้ ล่าสุด เลือกที่จะประกาศศึกกับ "ซ้ายดารา” โดยหวังรวบตึงตำแหน่งราชัน ONE มวยไทยให้ครบ 3 รุ่น (ฟลายเวต, แบนตัมเวต, เฟเธอร์เวต) ด้วยการแท็กชื่อแชมป์โลกชาวไทยในอินสตราแกรมพร้อมข้อความแปลเป็นไทยว่า"ฉันต้องการเข็มขัดแชมป์โลก ONE เส้นที่ 3 ตะวันฉาย มาเจอกันหน่อย!"โดยเข็มขัดเส้นแรกสุด "แฮ็กเกอร์ตี" ได้มาจากการเอาชนะตำนานมวยไทย "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" คือเข็มขัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต (ปัจจุบันอยู่ที่ รถถัง) ต่อมาก็สามารถโค่นบัลลังก์ "น้องโอ๋" ขึ้นครองเข็มขัดมวยไทย รุ่นแบนตัมเวตจนถึงปัจจุบันต้องรอติดตามกันต่อไปว่า "แฮ็กเกอร์ตี" จะได้ขึ้นชิงบัลลังก์จาก “ตะวันฉาย” ได้สมใจหวังหรือไม่ แต่ตอนนี้คงต้องรอไปก่อน เพราะ “ตะวันฉาย” มีคิวลงศึกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE กับ “ดาวิต คิเรีย” ในศึก ONE Fight Night 13 วันเสาร์ที่ 5 ส.ค.66