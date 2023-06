"เสี่ยโบ๊ท" ยืนยันไม่ขวางหากนักมวยอยากชก ONE เดินมาบอกพร้อมให้ไปทันที

"เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์มวยศึกเพชรยินดี ออกมายืนยันผ่านไลฟ์สดว่าตนจะไม่ขวางถ้าหากนักมวยในสังกัดมาบอกว่าอยากขึ้นชกใน ONE พร้อมเปิดทางให้ทันทีถ้าอยากไปสังเวียนที่จ่ายค่าตัวมากกว่า แต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครทำแบบนั้น"การที่ผมจะไปร่วมงานกับ ONE อีกครั้งหรือไม่ เป็นเรื่องของอนาคต ที่ผ่านมาก็ไม่มีมวยค่ายไหนในสังกัดมาบอกผมว่าอยากไปชกศึก ONE" โปรโมเตอร์เพชรยินดี เริ่มกล่าว"แต่ถ้ามีใครมาบอกผมก็ไม่ขัดข้องอะไรเพียงแต่ให้ย้ายศึกไปได้เลย ไปสังกัดศึกอื่นที่เขาส่งมวยไปชก ผมไม่ห้ามนะ ขอให้มาบอกก็แล้วกัน""ถ้าใครอยากไปต่อย ONE Championship ไปต่อยได้เลย ย้ายศึกไปต่อยได้เลย แต่ที่ผ่านมา 1 ปี ก็ยังไม่มีค่ายไหนย้ายศึกจากผม เพื่อที่จะไปต่อยวันเลย ทุกคนยังอยู่ดีมีสุข""แต่ผมจะประกาศตรงนี้อีกที ใครที่คิดจะไปต่อย ONE ค่าตัวเยอะๆ ผมไม่เคยห้าม เพราะผมห้ามใครไม่ได้อยู่แล้ว อย่าง สามเอ ผมยังห้ามไม่ได้เลย เขาอยากไปต่อย ผมก็ให้ไปต่อย""นักมวยในสังกัดก็เหมือนกัน ทุกค่ายทุกคน ผมไม่เคยปิดกั้น อยากย้าย อยากไปต่อย ได้เลย" เสี่ยโบ๊ท กล่าวปิดท้ายถึงประเด็นดังกล่าว