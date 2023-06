"อีลอน มัสก์" ฉุนข่าวลือ Threads อยากตะบันหน้าในกรง "ซัคเคอร์เบิร์ก" รับคำท้าที่ไหนเมื่อไหร่

จะต้องเป็นสุดยอดไฟต์แห่งปีอย่างแน่นอนเมื่อ อีลอน มัสก์ ท้าสู้กันในกรงกับ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ที่ตอบรับทันที พร้อมบอกให้ส่งโลเคชั่นมาได้เลยที่ไหนเมื่อไหร่เรียกได้ว่าทำเอาโลกโซเชียลเดือด เพราะต่างก็คือเจ้าพ่อ ทวิตเตอร์ กับ เฟซบุ๊ก โดยทางด้าน อีลอน มัสก์ นั้นก็ถือว่ามีวิชาติดตัวไม่น้อยจากการที่ฝึกทั้ง คาราเต้, เทควันโด และ ยูโด ขณะที่ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เพิ่งคว้าเหรียญทองและเหรียญเงินในการลงแข่งขัน ยูยิตสู ได้ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองกระนั้นก็ตามต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะทราบกันดีว่า อีลอน มัสก์ มักจะโพสต์อะไรที่เรียกกระแสลง ทวิตเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการคิดจะซื้อสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รวมถึงเคยท้าเจอกับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียมาแล้วสำหรับต้นเหตุของเรื่องนี้คาดว่ามาจากการที่มีข่าวลือว่า Meta ของ ซัคเคอร์เบิร์ก กำลังจะเปิดตัวคู่แข่งของ Twitter ที่มีชื่อว่า Threads ทำเอา มัสก์ ไม่พอใจสุดขีด เนื่องจากมีการพูดกันไปต่างๆ รวมถึงในคอมเมนต์ทำนองว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆ โลกทั้งโลกจะอยู่ภายใต้หัวแม่มือของ พี่มาร์คขณะที่มีผู้ใช้ ทวิตเตอร์ ไปคอมเมนต์ว่า มัสก์ ระวังให้ดี เนื่องจาก ซัคเคอร์เบิร์ก นั้นเพิ่งจะโชว์สกิลยูยิตสู งานนี้เจ้าพ่อ ทวิตเตอร์ จึงบอกว่า "I'm up for a cage match if he is lol." เจอกันในกรงสักแมตช์ไหมละ