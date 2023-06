ทีมชาติไทย เฉือน เยเมน 1-0 คว้าแชมป์กลุ่มชิงแชมป์เอเชีย U17

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ปทุมธานี สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบสุดท้าย กลุ่มเอ นัดที่สาม ทีมชาติไทย U17 พบ เยเมนทั้งสองทีมต่างเก็บหกคะแนนเต็มผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว ทำให้เกมนี้เป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มเกมนี้ พิภพ อ่อนโม้ จัดมีการเปลี่ยนแปลงตัวจริงเล็กน้อย แต่ยังมีตัวหลักทั้ง ชโนทัย คงเหม็ง และ พัชรพล เหล็กกุล และ จิรพงษ์ พึ่งวีรวงศ์เริ่มเกมมาแค่แปดนาที ไทยเกือบได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ ชโนทัย คงเหม็ง ได้บอลก่อนกดด้วยขวาไปชนเสาออกหลังไปนาที 40 ไทยมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุม ก่อนที่ จิรพงศ์ แช่มสกุล จะโขกไปตรงตัวประตูของเยเมน และไม่มีจังหวะเพิ่มเติมจบครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0ครึ่งหลังนาที 88 ไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่ พงศกร สังขโสภา ได้ลองยิงไกลด้วยขวาบอลข้ามคานไปนิดเดียวทดเจ็บจากลูกฟรีคิก ทีมชาติไทย U17 มาได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ ชนสรณ์ โชคลาภเปิดให้ ธนกฤต ล้อมนาค โขกเข้าไปให้ ทีมชาติไทย U17 นำ 1-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ทีมชาติไทย U17 ชนะไป 1-0 มีเก้าคะแนนเต็มเป็นแชมป์กลุ่มเอสำหรับ ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย​ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบสุดท้าย​ ในรอบแบ่งกลุ่ม​ จะเอาทีมอันดับ​ 1​ และ​ 2​ ของกลุ่มเข้ารอบ​ 8​ ทีมสุดท้าย​ เพื่อหา 4 ชาติ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย ไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (โดยจะมีการหาเจ้าภาพอีกครั้ง)การประกบคู่ในรอบ 8​ ทีมสุดท้าย​ มีดังนี้วันที่ 25 มิถุนายน 256617.00 น. ทีมอันดับ 1 กลุ่ม B พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม A ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม21.00 น. ทีมอันดับ 1 กลุ่ม A พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม B ณ ปทุมธานี สเตเดียมวันที่ 26 มิถุนายน 256617.00 น. ทีมอันดับ 1 กลุ่ม D พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม C ณ ปทุมธานี สเตเดียม21.00 น. ทีมอันดับ 1 กลุ่ม C พบ ทีมอันดับ 2 กลุ่ม D ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียมแฟนบอลที่สนใจ สามารถ ซื้อบัตรเข้าชมผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ https://www.thaiticketmajor.com/ หรือซื้อหน้าสนามในวันแข่งขัน สนามปทุมธานี สเตเดียม ราคา 100/120 และ 150 บาทรายชื่อ 11 ตัวจริงธฤษณุ คุปนะนาวิน (GK), ชนสรณ์ โชคลาภ, สุรชัย บุญชารี, จิรพงศ์ แช่มสกุล, พัชรพล เหล็กกุล (C), ชโนทัย คงเหม็ง, จิรพงษ์ พึ่งวีรวงศ์, ธนกฤต ล้อมนาค, ธีรภัทร ปรือทอง, นที ตามประดับ, ดุษฎี บูรณะจุฑานนท์