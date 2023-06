"สมาคมฯจักรยานยนต์" หนุน "นีโม่-จิรัฐ วรรณลักษณ์" ร่วมศึกโมโตครอสโลก MXGP “ซัมบาวา และ ลอมบอค”

สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ FMSCT – Federation of Motor Sports Clubs of Thailand และสมาพันธ์รถจักรยานยนต์แห่งทวีปเอเชีย (FIM ASIA) มอบสิทธิ์ Wild Card นักกีฬาโมโตครอสอาชีพจากรายการ FMSCT Thailand Motocross เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโมโตครอสโลกที่อินโดนีเซียสองสนาม Sumbawa และ Lombok ในรุ่น MX2สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (FMSCT) ออก Wild Card ให้ “ นีโม่ ” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ นักแข่งดาวรุ่งวัย 17 ปี เข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่ 7 25 มิถุนายน ณ สนาม Sumbawa และสนามที่ 8 2 กรกฎาคม ณ สนาม Lombok 2 สนามควบที่ประเทศอินโดนีเซีย รุ่น MX 250Infront Moto Racing ผู้จัดการแข่งขัน MXGP คู่สัญญาจัดแข่งขันของ FIM และ FIM ASIA จัดเตรียมรถแข่ง KTM ให้ “ นีโม่” เพื่อปะทะนักแข่งระดับโลกกว่า 20 คนจิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ เริ่มแข่งโมโตครอสมาตั้งแต่วัย 5 ขวบ ในรุ่น 50 CC , 65 CC , 85 CC , Junior , เกรด C ,เกรด B จนถึงรุ่นพรีเมี่ยร์ เกรด A 250 CC ในฤดูกาลแข่งขัน 2023 จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ ใฝ่ฝันมาตลอดที่จะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก เพื่อวัดฝีมือกับแอนเดรีย อคาโม (อิตาลี KTM) ซึ่งมีคะแนนนำโด่งในรุ่นนี้ นอกจากนั้นแล้วยังมี LIAM Everts (เบลเยี่ยม KTM) , JAGO Greets (เบลเยี่ยม YAMAHA) , เคย์ เดอ วูล์ฟ (เนเธอร์แลนด์ ฮัสควาน่า) ไซมอน เลงเกนเฟลเดอร์ (เยอรมัน แกส แกส) และนักแข่งยุโรปอายุไม่เกิน 25 ปี กว่า 20 คนจิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ พร้อมทีมเอนจีเนียร์คนไทยจะเดินทางไปอินโดนีเซียในวันที่ 21 มิถุนายน เที่ยวบิน Thai Airways TG 435 เวลา 14.20 น. FC นีโม่ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจผ่านช่องทาง MXGP Live Streaming : www.mxgp-tv.com ขอขอบคุณ FIM Asia และ Infront Moto Racing ผู้จัดการแข่งขัน MXGP