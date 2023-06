“3BB Sports One” คว้าสิทธิ์ 3 รายการกีฬาระดับโลก คอกีฬาเตรียมตั้งรับความมัน!!

ช่อง 3BB Sports One เป็นช่องรายการกีฬาที่รวมสุดยอดกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลกมาออกอากาศให้คนรักกีฬาได้รับชมผ่านบริการ 3BB GIGATV ซึ่งในครึ่งปีหลัง 2023 มีรายการเด่นที่ได้สิทธิ์ในการออกอากาศเป็นที่แรกในประเทศไทยมาให้คอกีฬาได้ชมปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ Head of 3BB GIGATV Business บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด ได้เผยถึงการคว้าสิทธิ์รายการกีฬาที่น่าสนใจในครึ่งปีหลังให้ฟังว่า "สำหรับช่วงครึ่งปีหลังนี้ เราได้ซื้อสิทธิ์รายการกีฬาเข้ามาเพิ่มเติมบนช่อง 3BB Sports One ซึ่งเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆ ถึง 3 รายการ ได้แก่ เทคบอลชิงแชมป์โลก เลื่อนสไลด์น้ำแข็งชิงแชมป์โลก และ Action Sports กีฬาผาดโผน ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป อาทิ ความน่าสนใจของกีฬาเทคบอลคือเป็นกีฬาที่ผสมผสานกีฬาปิงปอง ฟุตบอล รวมถึงเซปักตะกร้อเข้าด้วยกัน ที่สำคัญยังมีทีมชาติไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันระดับโลกมาแล้ว สำหรับคอกีฬาแอ็กชันเราเสริมในส่วนของ Action Sports (กีฬาผาดโผน) หนึ่งในนั้นคือ ‘ไซด์คาร์ครอส’ หรือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างวิบาก ที่ลุ้นกว่ามอเตอร์ครอสธรรมดาตรงที่การบังคับรถจะทำได้ยากกว่า ส่วนอีกรายการที่น่าสนใจคือรายการกีฬาเลื่อนสไลด์น้ำแข็งชิงแชมป์โลก โดยต้องสไลด์เลื่อนไปบนน้ำแข็งด้วยความเร็วกว่า 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่มีเบรค ซึ่งผู้ชมจะได้รับความตื่นเต้นในการชมกีฬานี้ไม่แพ้กีฬาประเภทแข่งรถแน่นอนค่ะ”“ทั้ง 3 รายการเป็นรายการใหม่ที่เราอยากให้แฟนชาวไทยได้รับชมกันแบบเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการกีฬาเทคบอลชิงแชมป์โลกที่ทางช่อง 3BB Sports One ได้สิทธิ์ในการออกอากาศเป็นที่แรก เรียกได้ว่าเป็นกีฬาน้องใหม่ที่คนไทยเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาตะกร้อ ปิงปองและฟุตบอล ที่สำคัญนักกีฬาไทยได้ไปสร้างชื่อในระดับโลกในการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนส์ชิพ ที่ประเทศเยอรมัน เมื่อปลายปี 2022 ที่ผ่านมา แม้จะไม่ชนะการแข่งขันแต่ชนะใจผู้ชมซึ่งโหวตให้ทีมไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเตะใน GALA MATCH กับทีมบราซิล ซึ่งทีมไทยได้โชว์ผลงานไว้ได้อย่างน่าชื่นชม จนกลายเป็นกระแสไวรัลที่ยกย่องชื่นชมนักกีฬาไทย หรืออย่างการแข่งขันซีเกมส์ครั้งล่าสุดทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอล โดยสามารถกวาดมาได้ 3 เหรียญทองจากทั้ง 3 ประเภทที่ส่งแข่งขัน โดยที่มีแฟนๆ ชาวไทยร่วมเชียร์เป็นจำนวนมากค่ะ”“และในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเทคบอลที่เกาะสมุย ซึ่งจะมีนักกีฬาเทคบอลจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งสมาชิก 3BB GIGATV สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทางช่อง 3BB Sports One หมายเลข 401 และทาง Monomax โดยสามารถรับชมได้ในระบบ 2 ภาษา ซึ่งได้ “แมน โกสินทร์” มาเป็นผู้บรรยายรายการ พร้อมทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาเทคบอลได้ที่ช่อง MONO29 รับรองว่าสนุกเร้าใจ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ” ปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ ปิดท้ายสามารถติดตามรายการ “เทคบอลชิงแชมป์โลก” ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 น. รายการ “เลื่อนสไลด์น้ำแข็งชิงแชมป์โลก” รับชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. และรายการ “Action Sports กีฬาผาดโผน” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 21.00 น. ผ่านบริการ 3BB GIGATV