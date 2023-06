"เพชรจีจ้า" เปิดตัวสังเวียนใหญ่ไฟต์แรกปะทะ "ลารา เฟอร์นานเดซ" ONE Fight Night 12

“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” นักมวยหญิงแกร่งขวัญใจชาวไทย ได้ฤกษ์เปิดตัวบนเวทีระดับโลกในฐานะนักกีฬา ONE เต็มตัวเป็นครั้งแรก โดยต้องเผชิญหน้ากับนักมวยสาวจากแดนกระทิงดุ “ลารา เฟอร์นานเดซ” ในศึก ONE Fight Night 12 ที่จะกลับมาเปิดสังเวียนเดือดที่สนามมวยเวทีลุมพินีอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ค.นี้“เพชรจีจ้า” เจ้าของฉายา “เดอะ ควีน” วัย 21 ปี สร้างชื่อเป็นที่จดจำในฐานะนักมวยแกร่งเกินหญิงที่ผ่านประสบการณ์จากการชกกับมวยชายอกสามศอกมาเป็นร้อยไฟต์ตั้งแต่วัยเด็ก และเป็นนักมวยสาวมากฝีมือที่แฟน ๆ ชาวไทยเรียกร้องอยากเห็นผลงานของเธอใน ONE มานานด้วยกระแสเรียกร้องอย่างล้นหลาม “เพชรจีจ้า” ได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 9 ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา และสามารถเผด็จศึกคู่แข่งกรีซ/แอลเบเนีย "ฟานี เปยอมวี" แบบไม่ครบยก ไฟต์ต่อมาเธอกลับมาอีกครั้งในศึก ONE ลุมพินี 16 เมื่อเดือน พ.ค. และโชว์ฟอร์มแกร่งปิดเกมไวคู่ชกสาวชาวฝรั่งเศส “อิเนส พิลูตติ” พร้อมรับโชคสองเด้ง ทั้งโบนัส 350,000 บาทและสัญญาจาก ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาทจาก บิ๊กบอส “ชาตรี” ทันทีและครั้งนี้ “เพชรจีจ้า” จะได้พิสูจน์ฝีมือใน ONE สมใจแฟน ๆ โดยได้ “ลารา เฟอร์นานเดซ” นักมวยสาวชาวสเปน วัย 26 ปี ผู้ผ่านสังเวียน ONE มาแล้วสองไฟต์อาสามารับน้องใหม่ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) โดย “ลารา” นั้นถือว่าดีกรีไม่ธรรมดา มีตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย WBC และแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ISKA สองสมัยติดปลายนวมด้วยดีกรีระดับแชมป์โลกส่งให้ “ลารา” คว้าฟาสต์แทร็กขึ้นชิงบัลลังก์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวตเฉพาะกาล กับ “เจเน็ต ท็อดด์” นักชกสาวยอดฝีมือชาวอเมริกันตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกใน ONE แม้จะชิงเข็มขัดไม่สำเร็จ แต่เธอก็กลับมาแก้ตัวได้โดยการเบียดเอาชนะไม่เอกฉันท์นักมวยสาวไทย “ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ” ไปได้ในไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือน ธ.ค.65ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 12 ได้ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ค.66 เริ่มคู่แรก เวลา 07.00 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี สามารถจองบัตรเข้าชมได้ทาง Thai Ticket Major และติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com