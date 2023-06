คดีส่อพลิก!! เปิดคลิปหลักฐาน โจทก์นั่งร่วมโต๊ะ "แม็คเกรเกอร์" หลังอ้างถูกขืนใจ

🚨| More footage of Conor McGregor on the night of the alleged sexual assault.



คลิปวิดีโอหลักฐานใหม่ระบุ คู่กรณีของ คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ ซูเปอร์สตาร์มวยกรง ยูเอฟซี (UFC) นั่งร่วมโต๊ะกัร ที่คลับแห่งหนึ่ง หลังเธออ้างว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 2 คนถือแก้วเครื่องดื่ม ขณะฝ่ายหญิงทักทาย และ แม็คเกรเกอร์ ดูเหมือนพูดอะไรบางอย่าง แล้วเดินจากไปวิดีโอซึ่งถูกแชร์โดย "ทีเอ็มซี สปอร์ตส" บันทึกไว้เวลาประมาณ 00.40 น. วันที่ 10 มิ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น ภายในสนาม คาเซยา เซ็นเตอร์ เมืองไมอามี หรือประมาณครึ่งชั่วโมง หลังฝ่ายหญิงถูก แม็คเกรเกอร์ พาเข้าห้องน้ำแม็คเกรเกอร์ ซึ่งกำลังจะมีลูกคนที่ 4 กับคู่หมั้น ถูกกล่าวหาว่าบังคับฝ่ายหญิงทำออรัล และพยายามข่มขืน หลังจบบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ เกม 4เอเรียล มิตเชลล์ ทนายความฝ่ายโจทก์ ชี้แจง คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าลูกความของเธอ กับ แม็คเกรเกอร์ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกิริยาแตกต่างจากปฏิสัมพันธ์หลังพบกันที่ห้องน้ำมิตเชลล์ กล่าว "ลูกความของฉันยืนยันตลอดว่า มีวิดีโอก่อนและหลังเกิดเหตุ เธอย้ำถึงความแตกต่างระหว่างปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา ซึ่งน่าจะเห็นได้ชัดเจน นี่เป็นวิดีโออีกชุดหนึ่งซึ่งสนับสนุนคำให้การของโจทก์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์"ฝ่ายทนายของ แม็คเกรเกอร์ ปฏิเสธเสียงแข็ง "หลักฐานของผู้ร้องเรียนเปลี่ยนแปลงไป แต่เรื่องราวของเหตุการณ์คืนนั้นไม่มีวันเปลี่ยน วิดีโอนี้ยิ่งตอกย้ำว่า เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเรา เราหวังว่าจะได้รับข้อสรุปของการสืบสวนโดยเร็ว"คลิปวิดีโออีกตัวหนึ่ง ระบุ แม็คเกรเกอร์ และ โจทก์ มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดช่วงเย็น ตามเวลาท้องถิ่น รวมถึงยืนข้างๆ นักสู้ชาวไอริช โพสต์ท่าเบ่งกล้าม ถ่ายเซลฟีท่ามกลางเสียงเพลงหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง เผยว่า แม็คเกรเกอร์ พาโจทก์เข้าห้องน้ำ สวนทางกับคำอ้างของฝ่ายหญิงว่า ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบังคับให้เข้าห้องน้ำบาร์บารา แอล. เลนส์ ทนายฝ่าย แม็คเกรเกอร์ กล่าว "ทนายฝ่ายโจทก์บิดเบือนเหตุการณ์ แม็คเกรเกอร์ พร้อมสำหรับการสอบสวน ซึ่งเขามั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าข้อกล่าวหาเป็นเท็จ หลังจากปฏิเสธข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเงินของโจทก์ เธอจึงพึ่งสื่อมวลชนเพื่อกดดัน มันไม่มีอะไรมากกว่าการปอกลอก"