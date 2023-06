มวยไทยก้าวสู่แพลตฟอร์มระดับโลก DAZN ถ่ายศึก RWS จากราชดำเนินทั่วโลก ประเดิม "โคตะ-โจ๊กเกอร์"

ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ของโลกจับมือเป็นพันธมิตรกับ RWS เพื่อถ่ายทอดสดมวยไทยให้แฟนกีฬากว่า 200 ประเทศได้สัมผัสกีฬาการต่อสู้ประเภทยืนที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก ประเดิมรายการแรก RWS : Legend of Rajadamnern ที่ โคตะ มิอุระ ดวลเดือด โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ 1 ก.ค.นี้การแข่งขัน “RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” ที่เวทีราชดำเนิน เป็นศิลปะการต่อสู้ประเภทยืนที่ดีที่สุด และมีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยความสนุก ตื่นเต้นของมวยไทยแท้ๆ และรูปแบบ กฏกติกาการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี่เอง ได้สร้างความประทับใจให้กับ ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ของโลกที่เฟ้นหากีฬาที่ได้รับความนิยมระดับสูง จึงได้ตกลงเป็นพันธมิตรกับ บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส (Global Sport Ventures) เพื่อถ่ายทอดสดศึก “RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” ออกเผยแพร่ไปทั่วโลก เพราะเล็งเห็นว่าเป็นความร่วมมือที่จะช่วยให้แฟนกีฬาทั่วโลก ซึ่งตอบรับเป็นสมาชิกของดะโซนมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลกร่วมสัมผัสศิลปะที่แท้จริงของมวยไทยทั้งนี้ รายการแรกที่ ดะโซน (DAZN) จะจับมือกับ RWS ถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกก็คือ RWS : Legend of Rajadamnern ที่ โคตะ มิอุระ ดวลเดือด โจ๊กเกอร์ ไฟต์คลับ พร้อมกับ ทัวร์นาเมนต์ RWS รุ่น 154 ปอนด์ที่รวบรวมนักมวยไทยชั้นแนวหน้า เช่น แดเนียล โรดริเกวซ ซินบีมวยไทย, ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง, ยอดวิชา ภ.บุญสิทธิ์, ชาโดว์ สิงห์มาวิน และ เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี มาโชว์ฝีมือพร้อมกัน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยสมาชิกของดะโซนจะสามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วโลก ส่วนคนไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainmentดะโซน (DAZN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 ที่ประเทศอังกฤษ โดยเป็นบริษัทผู้ให้บริการ Streaming เกี่ยวกับกีฬา ทั้งการถ่ายทอดสด ไฮไลต์ และรายการต่างๆ ผ่านระบบสมาชิกรายเดือน โดยในเดือนก.ค.ปีเดียวกันได้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่น รวมไปถึงฟุตบอลอีก 3 ดิวิชั่น ซึ่งเป็นการตกลงลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นมาได้ขยายตลาดไปอีกหลายประเทศทั่วโลกและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กีฬาแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Formula 1, Laliga, Series A, UEFA Champions league, NFL, NBA, UFC, PFL และเป็นเจ้าของคอนเทนต์กีฬาหลายหมื่นรายการต่อปีหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือการได้ตกลงเป็นพันธมิตรกับเอ็ดดี้ เฮิร์น โปรโมเตอร์มวยคนดัง จนได้ถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมวยระดับโลกเป็นข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของวงการมวย กับนักชกระดับโลกอย่าง Canelo Alvarez และ Anthony Joshua ดะโซนยังได้รุกหนักในการถือครองลิขสิทธิ์ศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกในทุกแขนง จนได้ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ของกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกที่เรียกว่าคอมแบต สปอร์ต ไม่ว่าจะเป็น Golden Boy Promotion,Naciones MMA,United Boxing Promotions,Muay Thai For Life,Bushido MMA,Dream Boxing,Overtime Boxing,Fight Clubbing ฯลฯ และล่าสุดก็คือการตกลงเป็นพันธมิตรกับ RWS เพื่อเผยแพร่มวยไทยสู่สายตาชาวโลกแบงค์ เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) กล่าวว่า เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของวงการมวยไทย เราชื่นชม ดะโซน (DAZN) ตลอดเพราะเป็นแพล็ตฟอร์มกีฬาระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดของโลก ในขณะที่มวยไทยก็ถือเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และวันนี้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่รายการ RWS ได้พาให้นักมวยไทยได้แสดงให้เห็นถึงศิลปะที่แท้จริงของศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่ผู้ชมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก บนสถานที่ที่สำคัญที่สุดของกีฬามวยไทยแห่งหนึ่งอย่าง เวทีราชดำเนิน ซึ่งเป็นสนามมวยไทยแห่งแรกของโลก เวทีมวยมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นองค์กรที่ก่อตั้งเข็มขัดแชมป์มวยไทยเส้นแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วย"RWS ราชดำเนิน เวิลด์ซีรีส์ ถือเป็นรายการสำคัญของเวทีราชดำเนินเป็นการจัดแข่งขันรูปแบบใหม่ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะพามวยไทยก้าวขึ้นสู่ระดับสากล เรามีกติกาใหม่ๆ เข้าไปผสมผสานเพื่อให้การแข่งขันตื่นเต้น เร้าใจยิ่งขึ้น หากแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของศิลปะมวยไทย ด้วยความตั้งใจสูงสุดที่จะค้นหานักมวยที่จะเป็นที่สุดของวงการมวยไทย"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ ดะโซน (DAZN) เลือก RWS เป็นพันธมิตรในการร่วมมือถ่ายทอดสดรายการของเราออกไปปรากฎต่อสายตาคนทั่วโลก และแทบรอคอยไม่ไหวที่จะได้เห็นนักมวยไทยในรายการ RWS ได้แสดงศิลปะมวยไทยอันแพรวพราวและยิ่งใหญ่ให้แฟนมวยกว่า 200 ชาติทั่วโลกได้เห็น รายการ RWS เป็นรายการที่เป็นรายการที่สร้างโดยบริษัทไทยและเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายในวงการมวยไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง นักมวยไทย โปรโมเตอร์ ค่ายมวย และ เวทีมวยราชดำเนินด้าน เวโรนิก้า ดิควัตโตร โกลเบิล มาร์เก็ตส์ ซีอีโอของดะโซน (DAZN) เปิดเผยว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นพันธมิตรกับ RWS รายการมวยไทยชั้นนำจากประเทศไทยโดยคนไทย ความร่วมมือในครั้งนี้กับ RWS ผนวกกับมวยสากล มวยปล้ำ และการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ที่เราดำเนินการอยู่ ทำให้ดะโซนกำลังเป็นศูนย์รวมของแฟนกีฬาที่ชื่นชอบกีฬาศิลปะการต่อสู้ทุกรูปแบบทั่วทั้งโลก”วันที่ 1 ก.ค.นี้ แฟนมวยทุกคนมีนัดกันที่เวทีราชดำเนิน สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment พลาดไม่ได้จริงๆสำหรับศึกครั้งนี้