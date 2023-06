“ไทยแลนด์ มิกซ์ คัพ” พร้อมเปิดฉากชิงชัยที่ลำพูน

อันเดร เลาตี้, เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์, ฐานิตา เมืองคำสกุล, ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์, เอลเมย์ ไวกิ้ง และ ริวเซอิ โยโกตะ เป็นตัวแทนนักกอล์ฟร่วมกิจกรรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟผสมชาย-หญิง รายการ ไทยแลนด์ มิกซ์ คัพ ภายใต้คอนเซปต์ “The journey has its own lyrics” ที่สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกอล์ฟรายการ ไทยแลนด์ มิกซ์ คัพ เป็นการแข่งขันสนามที่ 3 ของไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ บาย ทรัสต์กอล์ฟ 2023 และยังเป็นแมตช์โคแซงชั่นกับดับเบิ้ลยูพีจีเอ ออฟ ออสตราลาเชีย ชิงเงินรางวัลรวม 3.45 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายนนี้ ที่สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท พาร์ 71 จ.ลำพูน โดยภายหลังจบ 36 หลุมจะตัดตัวนักกอล์ฟที่อันดับ 1-60 และเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นใน 2 วันสุดท้ายต่อไป