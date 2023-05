Toyota Gazoo Racing Team Thailand เปิดฤดูกาลมาราธอนทางเรียบ 7 ชม. “RAAT Thailand Endurance International Championship 2023”

“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดทีมสู้ศึกรถยนต์ทางเรียบโชว์ผลงานสุดแกร่งคว้าแชมป์อันดับ 2 และ 3 ในรายการมาราธอน “RAAT Thailand Endurance International Championship 2023” เรซเปิดฤดูกาลไปแบบสุดมันส์ ด้าน Thailand Super Series ลงแข่งด้วยรถ Yaris E-Fuel Carbon Neutral ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566ออกสตาร์ทความมันส์ในสุดสัปดาห์รายการในประเทศ Toyota Gazoo Racing Team Thailand มีนัดลงสนามถึง 2 รายการ เริ่มจากสนามเปิดฤดูกาลของมาราธอนทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ “RAAT Thailand Endurance International Championship 2023” ส่งเหล่านักแข่งรุ่นใหม่รวมแชมป์จากโตโยต้า วันเมคเรซ มาผนึกกำลังลงแข่งในระดับอาชีพ ลงสนามในรุ่น Touring Car ใช้รถ Toyota 86 รวม 2 คัน โดยรถหมายเลข 19 นำทีมโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฎิ์ วสุรัตน์ ได้กริดสตาร์ทในอันดับที่ 1 ออกสตาร์ทไม้แรกเป็นการขับของ อัครพงษ์ ผ่านไป 1 ชม. รถเปลี่ยนไปอยู่ในลำดับที่ 2 ก่อนเข้าพิทเปลี่ยนตัวส่งต่อให้ ณัฐพงษ์ ลงสนาม พี่ใหญ่ลงหวดไล่อันดับจนสามารถกลับขึ้นมาครองลำดับที่ 1 ได้ ส่งต่อให้ กฤษฎิ์ ลงสนามก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจนจบการแข่งขัน 7 ชั่วโมงไปแบบบีบหัวใจคนดู จบการแข่งขันไปคว้าอันดับ 2 ของรุ่น Touring Car และอันดับ 2 แบบ Overall รวม 207 รอบสนามด้านรถหมายเลข 20 ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, ณ ดล วัฒนธรรม และชิบะ เคนทาโร่ ควอลิฟายด์ได้กริดสตาร์ทในอันดับ 7 คันนี้สู้เต็มที่ โดย นัทจัง-ธัญชนก ลงสนามก่อนเป็นคนแรก ก่อนส่งให้ ชิบะ เคนทาโร่ และปิดท้ายด้วย ณ ดล ที่ผนึกกำลังช่วยกันไล่อันดับจนสามารถจบการแข่งขันได้ในอันดับ 3 ของรุ่น Touring Car และอันดับ 3 แบบ Overall รวม 204 รอบสนามด้านการแข่งขันแบบ Sprint Race รายการ “Thailand Super Series 2023” ที่มาเป็นซัพพอร์ตเรซเฉพาะกลุ่มรถไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ ( Non SuperCar) เป็นการลงสนามในเรซที่ 3-4 ของ ณ ดล วัฒนธรรม นักแข่งคนล่าสุดของทีม ดีกรีแชมป์ปี 2022 จากรายการโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต ในรุ่น Thailand Super Compact ใช้รถหมายเลข 19 Toyota Yaris E-Fuel Carbon Neutral รถยนต์ที่พัฒนาให้สามารถใช้พลังงานเชื้อเพลิงซึ่งมีค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม โดยครั้งนี้ ณ ดล ควอลิฟายด์ออกสตาร์ทในลำดับที่ 15 และทำผลงานจบในอันดับที่ 13หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัดโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ กล่าวว่า “เป็นการแข่งขันที่สนุกและได้ลุ้นมากครับ อีเว้นท์นี้ตั้งใจส่งทีมนักแข่งรุ่นใหม่เป็นการรวมแชมป์จากโตโยต้า วันเมคเรซ ทั้ง อัครพงษ์, กฤษฎิ์, ธัญชนก และ ณ ดล ให้ได้ลงสนามเป็นนักแข่งหลักในเกม ซึ่งทั้ง 4 คน ก็ทำเต็มที่และยังสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าถ้วยรางวัลให้กับทีมได้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้สร้างนักแข่งรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางมอเตอร์สปอร์ตในระดับอาชีพครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ต ติดตามชมและเชียร์ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ที่จะมีโปรแกรมลงสนามแข่งขันรายการต่อไปในเทศกาลความเร็ว Bangsaen GrandPrix 2023 ในวันที่ 27 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเลียบชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: ToyotaGazooRacingTeamThailand