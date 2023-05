"มาดามแป้ง" โชว์ลูกคออีกครั้งไปออกรายการ the mask singer

เซอร์ไพรส์สุดสำหรับ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ไปโชว์ลูกคอออกรายการ the mask singer ซีซั่น 12 ของทาง Workpoint"มาดามแป้ง" อยู่ใน Group C สวมหน้ากากเป็น "นางพญาสิงโต" เพราะสื่อถึงการท่าเรือ เอฟเอ ที่เป็นเจ้าของอยู่ เเต่ก็ถูกเหล่ากูรู พิธีกรจำได้ว่าเสียงนี้เป็นเธอทำให้ทุกคนทายถูกว่า "พญาสิงโต" คือเธอหัสเรือใหญ่ทีมช้างศึกพูดถึงการไปออกรายการครั้งนี้ว่า "รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ 🎭ที่ได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของ The Mask Singer 12 กับ #หน้ากากนางพญาสิงโต 🙏ขอบคุณ Workpoint ที่ทำให้แป้งได้ทำอะไรสนุกๆ ท้าทายแบบนี้ ตื่นเต้นอยู่เลยค่ะ😍🤗 ไม่เคยท้อ เชื่อแป้ง"ก่อนหน้านี้่ "มาดามแป้ง" เคยไปออกรายการร้องเพลงของทางช่อง Workpoint มาเเล้วนั้นคือรายการ ร้องข้ามกำแพง