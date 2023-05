อาร์ทออฟกอล์ฟเปิดตัว 0311 GEN6 ซีรีย์ล่าสุด

Art of Golf แถลงข่าวเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดแบบครบในซีรีย์ 0311 GEN6 ได้แก่ ไดรเวอร์, หัวไม้แฟร์เวย์, ไฮบริด และ ชุดเหล็ก รวมถึงลูกกอล์ฟแรกของแบรนด์ PXG Xtreme Golf Balls โดยมี ธนนท์ พงศ์ธนา ประธาน บริษัท อาร์ทออฟกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ อนุพงศ์ วงศ์จงใจหาญ แบรนด์เมเนเจอร์ PXG Thailand by Art of Golf ร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ ร้าน Art of Golf สาขาสุขุมวิท (BTS พระโขนง)นอกจากนี้ Art of Golf ได้จัดแคมเปญพิเศษฉลองเปิดตัวลูกกอล์ฟ PXG ครั้งแรกในเมืองไทย โดยนักกอล์ฟที่สามารถทำโฮลอินวันโดยใช้ลูกกอล์ฟ PXG ที่สนามใดก็ได้ รับทันทีเงินสดจำนวน 10,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค artofgolfshop