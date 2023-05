"ชาตรี" จัดให้ ประกบ "รถถัง" ฟาดปาก "ทาเครุ" ที่ญี่ปุ่น ชกกติกาคิก บ็อกซิ่ง

"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE เผยโปรเจกต์สานฝันแฟนมวยประกบคู่ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “ทาเครุ เซกาวา” บุกญี่ปุ่น ในงานแถลงข่าวศึก ONE FIGHT NIGHT 10 อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าไม่เคยทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง หลังจากไม่นานมานี้ “ทาเครุ เซกาวา” คิกบ็อกซิ่งซูเปอร์สตาร์จากแดนซามูไร แชมป์โลก K-1 หลายสมัยได้จรดปากกาเข้าร่วมสังกัด ONEทาง บิ๊กบอส "ชาตรี" ก็ไม่รอช้าเผยแผนประกบคู่ในฝันที่แฟน ๆ กีฬาต่างเรียกร้องและตั้งตารอระหว่าง "รถถัง" ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และ "ทาเครุ" พร้อมเปรยอีกว่าคู่นี้จะอยู่ในรายการใหญ่ที่ ONE จะยกทัพไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ 3 ปีอีกด้วย“นี่อาจจะเป็นไฟต์คิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงทศวรรษนี้ เทนชิน และ ทาเครุ นั่นก็ว่าใหญ่แล้ว แต่ผมคิดว่าถ้าเป็น ทาเครุ และ รถถัง จะต้องเป็นไฟต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงทศวรรษสำหรับคิกบ็อกซิ่งทั่วโลก”“แน่นอนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะไปญี่ปุ่น และแน่นอนว่ามันจะอลังการ จริง ๆ เราปรึกษากันว่าจะจัดที่ไซตามะ [ซูเปอร์อารีนา] ขนาด 20,000 ที่นั่งครับ ไฟต์นี้จะสั่นสะเทือนทั่วญี่ปุ่นแน่ ๆ” ชาตรี กล่าวทั้งนี้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ สุดนักชกขวัญใจชาวไทย เพิ่งจะเอาชนะน็อกเอ็ดการ์ ทาบาเรส ชาวเม็กซิโกในยกที่ 2 ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ครั้งที่ 5 เอาไว้ได้สำเร็จ ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา รับเงินค่าตัวพร้อมโบนัสรวมแล้วเกือบ 8 ล้านบาท