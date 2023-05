"แม็คเกรเกอร์" ทวิตจวก "ชาตรี" พวกโกหก มวยวันไร้ค่า หลังดีลอดีตสตาร์ UFC ล่ม

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ ผสมโรงสุดเดือดโจมตี One Championship ไม่มีค่าสักบาท หลังกรณีที่ Francis Ngannou ไม่อาจตกลงค่าตอบแทนในการย้ายไปชกค่ายมวยวันONE Fight Night 10 เพิ่งสร้างความฮือฮาบุกไปจัดต่อสู้ที่ เดนเวอร์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกา พร้อมประเด็นร้อนแรงที่ตามมาว่า ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอของ One Championship กำลังตามจีบ Francis Ngannou นักสู้ชาวแคเมอรูน-ฝรั่งเศส ด้วยข้อเสนอระดับ 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่สุดท้ายล่มไม่เป็นท่าFrancis Ngannou กลายเป็นฟรีเอเยนต์ โดยเพิ่งแยกทางกับ UFC เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมสละเข็มขัดแชมป์รุ่นเฮฟวีเวท โดยมองหาชายคาใหม่อาจจะไปซบ Professional Fighters League ทว่าในรายของ One Championship อาจจะหมดสิทธิ์แล้ว เนื่องจากเหมือนจะเจรจากันไม่ลงตัวล่าสุด Francis Ngannou โพสต์ ทวิตเตอร์ เหมือนจิกกัดบางคน โดยเป็นรูปวายร้าย Two-Face ในเรื่อง Batman พร้อมข้อความว่า "Some promoters man"ส่วน แม็คเกรเกอร์ ซุปตาร์ต่อสู้แห่งค่าย UFC ก็ได้รีทวิตข้อความว่า "ชาตรี ชายคนนี้เป็นพวกโกหกหลอกลวงไม่น่าเชื่อถือ One Championship นั้นไม่มีค่าแม้แต่เซนต์เดียว"