“น้ำผึ้ง” สุดช้ำชวดเหรียญทองคาราเต้ท่ารำซีเกมส์กัมพูชา

"น้ำผึ้ง" มนสิชา สกุลรัตนธารา ดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2018 ลงแข่งคาราเต้ท่ารำบุคคลหญิง แต่พลาดท่าชวดเข้าชิงเหรียญทองหลังแพ้ให้กับ เบน อัลฟอร์เต ซากูระ จากฟิลิปปินส์ ทำให้ต้องตกไปชิงเหรียญทองแดง และสามารถเอาชนะ แอนนี รอบเบิร์ธ โลเวลลี จากมาเลเซีย ทำให้คว้าเหรียญทองแดงไปครอง ส่วนเหรียญทอง เป็นของ นักคาราเต้ฟิลิปปินส์ และเหรียญเงินเป็นของ พวง เหวียน ธิ จากเวียดนามหลังเกม “น้ำผึ้ง” ถึงกับร่ำไห้ตัดพ้อถึงการตัดสินของกรรมการ เพราะตนเองก็มั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดพลาด แต่อาจจะเป็นเพราะกรรมการชอบการรำของฟิลิปปินส์มากกว่า จากนั้นเจ้าตัวได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่า "เหมือนฟ้าผ่าลงตรงหัวใจ แน่นอนมีคาดหวัง ก็ต้องมีผิดหวัง วันนี้หนูทำหน้าที่ของหนูสุดกำลังเเรงที่มี ความทุ่มเทตลอดหลายปี ความมุ่งมั่นตั้งใจที่หนูมีทั้งหมด แต่หนูก็ยังคงไปไม่ถึงฝัน หนูไม่รู้ว่าหนูจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ตรงนี้อีกหรือไม่ แต่หนูอยากจะบอกครอบครัวหนู และทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หนู ที่ซัพพอร์ตหนู ที่เชียร์หนู ที่โอบกอดหนูตลอดมาจนถึงวันนี้ว่า.. หนูขอบคุณมากๆจากหัวใจ หนูอยากจะตอบแทนทุกคนให้มีความสุขไปกับหนู บางคนไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำ เเต่ก็ยังเชียร์เเละติดตามหนูเสมอมานะคะ… สุดท้าย… หนูขอโทษที่ไม่สามารถเอาเหรียญทองกลับไปได้"ซึ่งหลายคนที่เห็นข้อความนี้ต่างก็ส่งกำลังใจให้ "น้ำผึ้ง" รวมไปถึง "โค้ชปุ้ย" ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา อดีตผู้ฝึกสอนคาราเต้ทีมชาติไทย และยังเป็นโค้ชคู่บุญของ "น้ำผึ้ง" ได้ออกมาโพสต์ปกป้องและให้กำลังใจศิษย์รักว่า "ความพ่ายแพ้และไม่สมหวังไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลว มันแค่บอกว่าเราต้องพยายามมากขึ้นและแก้ไขจุดอ่อนของเราให้แข็งแกร่งขึ้น ไม่มีนักกีฬาคนไหนที่จะแพ้ไปตลอดและไม่มีนักกีฬาคนไหนที่จะชนะไปตลอด อย่าให้คำพูดและความคิดของใครมาทำให้เราล้มเหลวและล้มเลิกความตั้งใจของเราเอง ท้อได้แต่อย่าถอยเพราะอย่างน้อยคนที่อยู่ตรงนี้จะไม่มีวันปล่อยให้ฮันต้องเดียวดายและพร้อมโอบอุ้มไม่ว่ามันจะเป็นวันที่แย่ขนาดไหน I believe that one day you will be champion"