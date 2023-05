ตะกร้อ โวย ! เจ้าภาพจัดโปรแกรม ‘ทีมชาติไทย’ เตะวันเดียว 4 แมตช์

‘กมล ตันกิมหงส์’ เฮดโค้ชตะกร้อหนุ่มทีมชาติไทย ไม่เห็นด้วยกับ โปรแกรมการแข่งขัน “ทีมตะกร้อไทย” ในศึกซีเกมส์ วันที่ 16 พ.ค. ต้องแข่ง 4 แมตช์ ในวันเดียว แถมอาจต้องเล่นนัดชิงประเภททีม 4 คน อีกด้วยความเคลื่อนไหวของทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย ชุดเตรียมลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ ประเทศกัมพูชา ในช่วงระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 อีเว้นต์ ประกอบด้วย ทีมชุดชาย,ทีมเดี่ยวชาย, ทีม 4 คนชาย โดยนักกีฬาและสตาฟฟ์ทีมชาติไทย จะออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ล่าสุด กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อชายทีมชาติไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตะกร้อชายไทยว่า ในเวลานี้ถือว่าทีมมีสภาพความพร้อมสมบูรณ์ แบบร้อยเปอร์กับภารกิจการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แน่นอนเป้าหมายของเราคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ทั้ง 3 อีเว้นต์ที่ลงทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และเราเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเราจะสามาถทำผลงานคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้ง 3 อีเว้นต์ส่วนประเด็นที่ “รอสดี้ ซาเฮียร์” จอมเสิร์ฟเบอร์หนึ่งทีมชาติมาเลเซีย คู่ปรับตลอดกาลของไทย ออกมาเปิดเผยว่า มาเลเซีย มีโอกาสที่คว้าเหรียญทองใน 2 อีเวนต์อย่าง ทีมชุดชาย และ ทีมเดี่ยวชาย เพราะการไม่มี พรชัย เค้าแก้ว จอมฟาดจอมเก๋าเบอร์ 1 ของโลก ร่วมทีมมาในศึกซีเกมส์ครั้งนี้ น่าจะทำให้พิษสงของไทยลดน้อยลงไป “กมล ตันกิมหงษ์” เผยว่า“มันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะสามารถคิดได้ว่าการไม่มี พรชัย แล้ว มาเลเซีย ก็มีโอกาสเป็นคว้าเหรียญทอง แต่เราก็มั่นใจว่าการขาดหายของพรชัย มันไม่กระทบกับทีมชาติไทยแน่นอน เพราะนักกีฬาของเราก็มีศักยภาพที่ดี และเชื่อมันว่าเราชนะมาเลเซียได้เช่นกัน”“อย่างไรก็ดีเราคงไม่ประมาท มาเลเซีย แน่นอนเพราะที่ผ่านมา มาเลเซีย ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้เล่นในตำแหน่ง “ตัวเสิร์ฟ” และ ”ตัวทำ” โดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่ง “ตัวทำ” ที่หันมาใช้ผู้เล่นตัวเล็กที่มีความคล่องตัวสูง และอาศัยเล่นจังหวะฉาบฉวยได้ดีมาก ส่วน “ตัวเสิร์ฟ” เขาก็มีความพยายามที่หันมาเสิร์ฟแบบหลังเท้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทำให้ในครั้งนี้มาเลเซีย ยังเป็นคู่แข่งสำคัญของทีมชาติไทย เหมือนเดิม”ขณะเดียวกัน ‘หัวหน้าฝึกสอนทีมชาติไทย’ เผยถึงประเด็นการจัดโปรแกรมการแข่งขันของ “เจ้าภาพ” ว่า “ผมรู้สึกว่าการจัดโปรแกรมของเจ้าภาพ มันดูไม่ถูกต้องเท่าไหร่ โดยเฉพาะโปรแกรมวันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งทีมชาติไทย ต้องลงแข่ง 4 แมตช์ ในวันเดียว ซึ่งไทย อาจเข้าชิงฯ ประเภททีม 4 คน และต้องลงแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชาย อีก 3 นัด ทำให้ผมคิดว่ามันไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ กับการจัดโปรแกรมแบบนี้”สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 มีดังนี้ทีม 4 ทีมชาย14.00 น. รอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชาย (แข่งพบกันหมด)09.00 น. ไทย vs มาเลเซีย12.00 น. สิงคโปร์ vs ไทย16.00 น. ไทย vs กัมพูชา