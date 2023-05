"บัวขาว" ตอกกลับเกรียนเขมรเข้ามาป่วนเพจไม่เลิก

"บัวขาว บัญชาเมฆ" นักชกขวัญใจชาวไทย ตอกกลับเกรียนคีย์บอร์ดชาวเขมรที่เข้ามาป่วนในเพจอย่างเป็นทางการไม่เลิกในเพจเฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) โพสต์รูปกําปั้นไทยสมัยเด็กพร้อมเเชมป์ชั่น "รูปนี้ดูแล้วรู้เลยว่า พี่บัวเป็นมวยเข่า แน่นอน 100%" เเต่ในคอมเมนต์มีเกรียนคีย์บอร์ดชาวเขมรเข้ามาพยายามป่วนเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นเพจบัวขาวจัดการตอกกลับเเบบเจ็บๆ "เผื่อทาง กัมพูชาไม่เข้าใจภาษาไทย เป็นไปได้ช่วยตามให้บัวขาวทีครับ"Buakaw, himself has no problem with Kun khmer or the Cambodian.But he has other problem that he would like to bag for help from gentlemen and honourable person in Cambodia's boxing circle, helping to follow up the purse of latest fighting in Cambodia, Worldfight tournament, which is still pending in the amount of 2.2 million baht.thank you for your kindness. and thank you for this opportunity as well.เเปลเป็นไทยว่า "บัวขาวเองไม่มีปัญหากับชาวเขมรหรือ กุน ขเเมร์แต่ติดปัญหาอีกอย่างคืออยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านสุภาพบุรุษและผู้มีเกียรติในวงการมวยกัมพูชาให้ช่วยติดตามเงินค่าชกไฟต์ล่าสุดที่กัมพูชา Worldfight Tournament ซึ่งยังค้างอยู่จำนวน 2.2 ล้านบาทขอขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณ. และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย"