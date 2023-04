"อลอนโซ" ตอกกลับ 16 คำ อุบความสัมพันธ์ "เทย์เลอร์ สวิฟต์"

เฟอร์นานโด อลอนโซ นักซิ่งจอมเก๋า แอสตัน มาร์ติน ตอกกลับผู้สื่อข่าวด้วยคำตอบแบบเจ็บๆ 16 คำ ปฏิเสธคอนเฟิร์มกำลังเดตกับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ป็อปสตาร์ระดับตัวแม่สวิฟต์ แยกทาง โจ อัลวิน แฟนนักแสดง ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ไทม์ไลน์ไล่เลี่ยกับ อลอนโซ เลิก แอนเดรีย ชลาเกอร์ แฟนนักข่าวนับตั้งแต่นั้นเกิดกระแสข่าวลือ อลอนโซ และ สวิฟต์ คบหากัน และนักขับรถสูตรหนึ่งชาวสเปน สร้างความแตกตื่นด้วยโพสต์บน "ติ๊กต็อก (TikTok)" สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเพลงของ สวิฟต์ ประกอบตามวิดีโอที่ปรากฏ อลอนโซ วัย 41 ปี นั่งสไลด์หน้าจอมือถือบนเก้าอี้ และหยิบเพลง "Karma" มาประกอบ ก่อนส่งยิ้มและขยิบตาเล่นกล้องอดีตนักซิ่ง เฟอร์รารี และ แม็คลาเรน พิมพ์ช่องคอมเมนต์ "Feeling 33 (รู้สึกเหมือน 33 อีกครั้ง)" และอีโมจิยิ้มแฉ่ง ซึ่งเกิดการเชื่อมโยงกับบทเพลงหนึ่งของ สวิฟต์ วัย 33 ปี "22" และคำบรรยาย "Race week era" คล้ายกับอีเวนท์ทัวร์คอนเสิร์ตของฝ่ายหญิง "Eras tour"ก่อนการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ที่ประเทศอาเซอร์ไบจัน สุดสัปดาห์นี้ อลอนโซ ตอบ "มาร์กา" สื่อแดนกระทิงดุ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ สวิฟต์ "ปกติผมแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับการงาน ผมขอไม่คอมเมนต์เรื่องนี้ (I usually keep my personal and professional life apart. I prefer not to comment on it)"แชมป์โลก ฟอร์มูลา วัน 2 สมัย ขึ้นชื่อว่าเป็นเพลย์บอยคนหนึ่งของวงการ มอเตอร์สปอร์ต แต่งงาน ราเควล โรซาริโอ ปี 2006 อยู่กินกันนาน 5 ปี ตามด้วย เซเนีย ชูมิตเชวา ดีกรีรองอันดับ 1 นางงาม สวิตเซอร์แลนด์, ลินดา มอร์เซลลี นางแบบชุดชั้นในชาวอิตาเลียน และหมั้น ลารา อัลบาเรซ ผู้สื่อข่าว