รีสอร์ทส์ เวิลด์ เซนโตซา จัด “Longest Putt to LIV Golf" สร้างสีสัน ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์

รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซา ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ จัดกิจกรรม "Longest Putt to LIV Golf" กับการพัตต์ระยะไกล 32 เมตร บนสนามพัตติ้งกรีนหญ้าเทียมที่ยาวที่สุดในโลก บริเวณชั้น B1 ใน The Forum ลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ บัตรเข้าชมการแข่งขัน และอุปกรณ์กอล์ฟ เสื้อผ้า แอคเซสซอรี่ต่างๆ จาก Leonian Singaporeสำหรับกิจกรรม "Longest Putt to LIV Golf" เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา และตลอดสัปดาห์การแข่งขันลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายนนี้ ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้แฟนกอล์ฟยังจะได้ลิ้มลองเมนูพิเศษจากร้านอาหารหลากหลายโดยเชฟชื่อดังจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเมนูขึ้นชื่ออย่าง “King of Cuts” ที่ Osia Steak and Seafood Grill โดยเชฟ Scott Webster สุดยอดเชฟจากร้านรางวัลดังชาวออสเตรเลียน เสิร์ฟพร้อมไวน์ยอดฮิต นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดจากร้านอาหารญี่ปุ่น “Nouvelle Japanese” รังสรรค์โดยเชฟ Hal Yamashita เชฟชื่อดังชาวรางวัลการันตีจากแดนซามูไร ประจำร้าน Syunอีกทั้งยังมีเมนูสุดคสาสสิคสไตล์กวางตุ้งที่ Feng Shui Inn โดยเชฟ Li Kwok Kwong จากฮ่องกง และเมนูสร้างสรรค์อาหารอเมริกาใต้ซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น คัดสรรมาเป็นพิเศษโดยเชฟ Rafa Costa e Silva ชาวบราซิล เจ้าของร้านอาหารรางวัลดาวมิชลินอย่าง Lasai และที่พลาดไม่ได้คือร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น Soi Social ที่นำเสนอค็อกเทลในธีมกอล์ฟ ขณะที่ร้าน CHIFA! ที่ผสมผสานระหว่างอาหารเปรู-จีน จัดเสิร์ฟเมนูเด็ดเซ็ต ‘PAR 4’ และ ‘PAR 5’แฟนกีฬากอล์ฟที่มาร่วมงาน ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ ยังจะได้รับสิทธิพิเศษบัตรเข้าชมการแข่งขันในโซนต่างๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่ร้านหารชื่อดังในงาน รวมถึงสิทธิพิเศษในการช้อปปิ้งที่ RWS Galleria และบริการรถรับส่งฟรีจากรีสอร์ทไปยังสนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ระหว่างทัวร์นาเมนท์สำหรับ รีสอร์ทส์ เวิลด์ เซนโตซา สิงคโปร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำสำหรับผู้มาเยือนสิงคโปร์ ที่รวบรวมสนุกสนานหลากหลายรูปแบบเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น Universal Studios Singapore สวนสนุกในธีมภาพยนต์ฮอลลีวู้ด, S.E.A. Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่มโหฬาร, Dolphin Island สัมผัสใกล้ชิดกับโลมาปากขวดอินโดแปซิฟิก และ Adventure Cove Waterpark สวนน้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีกิจกรรมน่าตื่นเต้นหลากหลายสำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมสัมผัสกับความบันเทิงยามค่ำคืน จิบค็อกเทลฟังดนตรีที่ AVE8 and Rock Bar