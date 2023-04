เจ็ตสกี ก้องโลก บุกเข้าฝรั่งเศส พร้อมโชว์มวยไทยและท่องเที่ยว สร้างประโยชน์เพิ่มให้ชาติ ลุย 27-30 ก.ค.นี้ ที่เมืองวิชี่

ศึกเจ็ตสกีโลก ลิขสิทธิ์ไทย WGP#1 ปักธงสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเป้าหมายทำงานเชิงรุกบนตลาดโลก นำ “ทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก” หรือ World Series 2023 สนามที่ 2 บุกฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสำคัญบนทวีปยุโรป พร้อมแผนร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำของดีทั้งกีฬามวยไทย และท่องเที่ยวไปโรดโชว์ ภายใต้โครงการ Thailand Sports to the World ตั้งเป้าแฟนกีฬายุโรป นานาชาติในสนาม 8,000 คน และใช้สื่อในมือนำกิจกรรมออกอากาศไปทั่วโลกอีกกว่า 121 ประเทศ ตามแผนสร้างสปอร์ตทัวริซึ่ม และสร้างกีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญา พลิกกีฬาเล็กๆ สู่ตลาดโลก ส่วน World Series ปีนี้จัดทั้งหมด 4 สนาม เปิดฤดูกาลที่ประเทศโปแลนด์ 18-21 พฤษภาคมนี้จากการแถลงข่าวร่วมกันของนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นท์ WGP#1 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าศึกเจ็ตสกีโลก WGP#1 หรือ ทัวร์นาเม้นท์กีฬาเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก รายการ World Series 2023 ได้ทำการกำหนดปฏิทินการแข่งขันฤดูกาลนี้ ซึ่งจะทำการแข่งขันทั้งหมด 4 สนามทั่วโลก เริ่มจากสนามที่ 1 วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศโปแลนด์, สนามที่ 2 วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 ณ ประเทศฝรั่งเศส, สนามที่ 3 วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศสหรัฐฯ และสนามที่ 4 ชิงชนะเลิศ 13-17 ธันวาคม 2566 จัดที่เมืองพัทยา ประเทศไทยแต่ความพิเศษนั้นอยู่ที่กิจกรรม WGP#1 World Series 2023 สนามที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองวิชี่ ประเทศฝรั่งเศส ได้มีความร่วมมือกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำโครงการ Thailand Sports to the World เป็นการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่มีอยู่ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ชมและสื่อทั่วโลก สร้างประโยชน์เพิ่มขึ้นให้กับประเทศไทย โดยครั้งนี้จะนำกีฬามวยไทยไปนำเสนอด้วย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ไม่เพียงมวยไทย หรือกีฬาเจ็ตสกี ที่กำลังประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ตลาดโลกได้ การกีฬาแห่งประเทศไทยมองว่า กีฬาอื่นๆ ก็สามารถพัฒนาเข้าสู่ตลาดโลกได้เช่นกัน และจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยได้มากนอกจากนั้นแล้ว เราต้องการใช้ประโยชน์จากกีฬาที่มีแฟนยุโรปและทั่วโลกสนใจ มีสื่อของตัวเองทั่วโลกนี้ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปด้วย กีฬาและการท่องเที่ยว ในปัจจุบันทั่วโลกใช้เป็นจุดเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนในครั้งนี้ เราจะนำคอนเท้นท์การท่องเที่ยวที่ตลาดยุโรปสนใจ ไปนำเสนอในการแข่งขันและงานทางโทรทัศน์ที่จะออกอากาศไปกว่า 121 ประเทศทั่วโลก ตามแผนจะมีส่วนงานแสดงในรูปแบบเธียร์เตอร์ ฉายและนำเสนอคอนเท้นท์ที่น่าสนใจ แก่ชาวต่างชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอยากมาท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยนายปริเขต กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่า การแข่งขันของทุกประเทศทั่วโลก คือการสร้างพลังด้วยธุรกิจการค้าและแบรนด์ กีฬาเป็นธุรกิจที่มูลค่ามหาศาลในตลาดโลกเช่นกัน ที่ผ่านมาเป็นเวลานาน เรายังติดกับดักกับการมองกีฬา แค่เป็นกีฬาสมัครเล่น แต่ในขณะที่ชาติอื่นๆ ทำแบรนด์กีฬาต่างๆ เข้ามาขายให้กับตลาดกีฬาไทยโดยตลอด ครั้งนี้จึงต้องขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ร่วมมือกันสนับสนุนการเริ่มต้นงานสร้างกีฬาไทยสู่ตลาดโลกครั้งนี้