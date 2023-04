อัปเกรดมาแล้ว “กิ่งซางเล็ก” พร้อมสู้ “ช่อฟ้า” ไม่ถอย คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 14

ไฟต์แรกติดประมาททำพ่าย “กิ่งซางเล็ก” มุ่งมั่นกลบจุดบกพร่องกลับมาในแบบที่ดีกว่าเดิม วางเป้าสยบ “ช่อฟ้า” เป็นของขวัญฉลองอายุครบ 22 ปี“กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” มวยเชิงดีจากบุรีรัมย์ ที่กำลังจะมีอายุครบ 22 ปี ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ ขอโอกาสแก้ตัวในศึก ONE ลุมพินี 14 วันที่ 28 เม.ย.66 เตรียมปรับข้อบกพร่องมาอย่างดีเจอ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” มวยอึดรุ่นพี่คนบ้านเดียวกัน ในกติกามวยไทย พิกัดแคตซ์เวต 132 ป.ในศึก ONE ลุมพินี 6 “กิ่งซางเล็ก” ต้องผิดหวังพ่ายน็อกยกสองให้กับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” แบบน่าเจ็บใจ กลายเป็นบทเรียนสำคัญทำให้รู้ซึ้งว่าการต่อสู้ในศึกมวยรายการนี้ไม่มีคำว่าง่ายเลย“ไฟต์แรกผมยังมีความตื่นเต้นอยู่ครับ แล้วมีจังหวะเข้าหลวมไปเองด้วยทำให้พลาดโดนหมัดของ ก้องธรณี จนต้องแพ้ไป ผมดีใจมากที่ทางรายการยังให้โอกาสกลับมาชกแถมเป็นมวยคู่เอกอีกครั้งด้วย ผมเลยตั้งใจนำความผิดพลาดจากไฟต์ก่อนมาปรับปรุง แล้วทำผลงานในไฟต์นี้ให้ออกมาดีกว่าเดิมครับ”การแลกหมัดบนเวทีต้องมีทั้งบุ๋นและบู๊ “กิ่งซางเล็ก” มองเห็นชัดเจนว่าปัญหาที่ตัวเองควรเร่งแก้ไขคือเรื่องของอารมณ์ ศึกต่อสู้นวมเล็กใครเผลอพลาดก่อนต้องแบกความผิดหวังกลับบ้านแน่นอน“สิ่งที่ผมปรับเป็นอันดับแรกเลยคือเรื่องของอารมณ์ครับ พอผมเข้าทำได้แล้วมักวู่วามเปิดเกมบุกมากเกินไป ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกมพลิกได้ รอบนี้ผมฟิตซ้อมหนักขึ้นเก็บตัวนานกว่า 2 เดือน นอกจากนั้นยังเตรียมอาวุธมาหลากหลายมากขึ้น ต้องปรับตัวเยอะเลยครับเพื่อให้สไตล์ชกเหมาะกับ ONE ลุมพินี”คราวนี้ต้องมาเจอ “ช่อฟ้า” วัย 29 ปี ที่ตัวเองติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็ก อาจดูเป็นรองเรื่องความทรหด แต่ “กิ่งซางเล็ก” ยืนยันจะไม่ถอยหนีเยอะเหมือนไฟต์แรก ขอกำชัยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเอง“ไฟต์ที่แล้วผมประมาทไปเอง กลับมารอบนี้ผมมีความมั่นใจเต็มร้อยจะไม่หนีเยอะเหมือนไฟต์ที่แล้วแน่ครับ ก่อนหน้านี้เวลาชึ้นชกใกล้ช่วงวันเกิดผมมักทำผลงานได้ดี ถ้ารอบนี้ ช่อฟ้า บุกมาเข้าทางของผมได้ก็ดีเลยครับ ถ้ามีโอกาสชนะน็อกได้ผมก็จะทำให้สำเร็จ ผมจะมาแบบนิ่งใจเย็นกว่าเดิมด้วยครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 14 วันศุกร์ที่ 28 เมษายนนี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)