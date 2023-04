"น้องโอ๋" เผย จำอะไรไม่ได้หลังโดนหมัด "แฮ็กเกอร์ตี" ลั่น ขอทวงคืนเข็มขัดแชมป์โลก

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” เคลื่อนไหว ไลฟ์เผยความในใจ หลังถูก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” กระชากเข็มขัดแชมป์โลกที่ครองมาอย่างยาวนาน ยืนกรานจะกลับมาทวงตำแหน่งคืน“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เปิดใจไลฟ์ครั้งแรก หลังเสียเข็มขัดเส้นรักไปด้วยน้ำมือของ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” อดีตราชันมวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่เพิ่งขยับรุ่นขึ้นมาแย่งเข็มขัด รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมาสำหรับยอดมวยเมืองสกลวัย 36 ปี ผู้ครองสถิติ 10 ไฟต์ไร้พ่ายใน ONE ก้าวขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 8 กับผู้ท้าชิง “แฮ็กเกอร์ตี” นักมวยฝีมือดีตัวแทนจากประเทศอังกฤษ ที่คว้าตั๋วด่วนขึ้นท้าชิงบัลลังก์ แม้จะเพิ่งชกในพิกัดแบนตัมเวตได้เพียงไฟต์เดียวเท่านั้นโดยการแข่งขันจบไวเกินคาด เมื่อ “น้องโอ๋” สาดอาวุธใส่ “แฮ็กเกอร์ตี” ได้ไม่จะแจ้งเท่าที่ควร จึงเป็นเปิดช่องโหว่ให้คู่แข่งได้มีโอกาสสวนกลับจนเสีย 2 นับ ก่อนผู้ท้าชิงจะเดินหน้าขย้ำจน “น้องโอ๋” ต้านไม่ไหวพ่ายน็อกเอาต์ในช่วงกลางยกแรก ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของ “น้องโอ๋” บนสังเวียน ONE อีกด้วยหลังจากจบศึกไม่นาน “น้องโอ๋” ก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านไลฟ์ครั้งแรกทางเพจเฟซบุ๊ก NONG O Channel ถึงสภาพร่างกายและจิตใจ หลังเสียเข็มขัดให้กับ “เเฮ็กเกอร์ตี” ไปอย่างช็อกโลก“สภาพร่างกายตอนนี้ไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนครับ มีแค่บริเวณตรงกรามที่โดนหมัดแค่นั้นครับ ส่วนสภาพจิตใจผมโอเคครับ เพราะได้อยู่กับครอบครัว และมีแฟน ๆ ที่คอยให้กำลังใจผมเยอะครับ”อย่างไรก็ตาม “น้องโอ๋” ออกปากยอมรับถึงฝีมือของ “แฮ็กเกอร์ตี” อย่างเต็มอก พร้อมทั้งบอกเล่าเหตุการณ์ในจังหวะที่โดนปล่อยหมัดเข้าหน้าอย่างจังจนเสียนับในครั้งแรก จนถึงกรรมการยุติการแข่งขันแบบช็อตต่อช็อต“ผมต้องให้เครดิต แฮ็กเกอร์ตี เลยครับเพราะเขาฝึกมาหนัก แก้ทางมาดีครับ ความรู้สึกตอนโดนหมัดขวาของ แฮ็กเกอร์ตี เข้าเต็มคาง มันเหมือนไฟดับเลยครับ ตัวก็ล้มไปเลย แต่ร่างกายมันดีดลุกขึ้นมาเองเลยครับ จังหวะนั้นมองเห็นแค่กรรมการกำลังนับอยู่ และก็เช็กอาการ ผมก็ทำตามที่กรรมการบอก พอได้ชกต่อก็เห็น เเฮ็กเกอร์ตี เข้ามา จากนั้นก็จำอะไรไม่ได้แล้วครับ เหมือนร่างกายมันสู้ต่อเองโดยสัญชาตญาณครับ”แม้จะต้องเสียตำแหน่งไปในช่วงวัย 36 ปี แต่ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตนักสู้ของ “น้องโอ๋” ซึ่งเจ้าตัวเองก็ขอกลับไปฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อม และหวังที่จะกลับมาทวงเข็มขัดเส้นนี้คืนให้ได้อย่างสมศักดิ์ศรี“ผมจะพยายามเอาแชมป์กลับมาให้ได้ครับ เพื่อแฟน ๆ ที่ยังรักและศรัทธาในตัวผม ผมยังมีไฟกลับมาซ้อมต่อและสู้ต่อไปครับ” อดีตแชมป์โลกมวยไทย ทิ้งท้าย