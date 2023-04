"แฮ็กเกอร์ตี" ท้าข้ามรุ่นกระชากเข็มขัด "ตะวันฉาย"

โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี เเชมป์คนใหม่มวย ONE รุ่นแบนตัมเวต กำลังสดประกาศพร้อมข้ามรุ่น ท้าชิงเเชมป์เฟเธอร์เวทกับ "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม"กำปั้นวัย 26 ปีชาวอังกฤษเพิ่งสร้างชื่อด้วยการข้ามจากรุ่นฟลายเวตมาชกชิงเเชมป์แบนตัมเวต ชนะน็อก “ราชันฆ่าไม่ตาย” น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ตั้งเเต่ยกเเรกในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่่ผานมาหลังคว้าเข็มขัดเเชมป์โลกรุ่นที่ 2 เจ้าตัวพร้อมลุ้นคว้าเเชมป์รุ่นที่ 3 โดยตอบนักข่าวว่า "มีเเผนจะชิงเเชมป์ ONE รุ่นเฟเธอร์เวท ซึ่งเจ้าของคือ ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัย เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก"เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของนักชกเเดนผู้ดี หลายคนอยากปะทะด้วย คงต้องจัดคิวๆดี รอลุ้นว่าจะมีโอกาสได้ฟาดปากกับกำปั้นหน้าชกชาวไทยเจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" หรือไม่?