“แรมโบ้เล็ก” สร้างประวัติศาสตร์ เข้าร่วมศึก ONE รายการใหญ่ คว้าสัญญา 3.5 ล้านบาท

แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ มวยซ้ายดาวรุ่งวัย 20 ปี กลายเป็นนักมวยคนแรกจากเวที ONE ลุมพินี ที่ได้รับสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาท เข้าสู่สังกัด ONE ที่นักกีฬาหลายคนถวิลหา“แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ขึ้นสังเวียน ONE ลุมพินี ไฟต์ที่สอง พบกับ “มวยไทยบอย” จาง เฉิงหลง นักชกผู้เจนเวที ที่พกประสบการณ์การชกกับนักมวยไทยมาแล้วหลายต่อหลายราย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)แม้ประสบการณ์จะเป็นรอง แต่ ”แรมโบ้เล็ก” กลับเป็นฝ่ายเดินหน้าออกอาวุธได้จะแจ้งตลอดยกแรก ยกถัดมายังเป็นดาวรุ่งจากชัยภูมิ ที่เดินหน้าบุกใส่อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะใช้หมัดซ้ายอัด จาง เฉิงหลง ลงไปให้กรรมการนับ 8 และเมื่อโอกาสทองลอยมา “แรมโบ้เล็ก” ก็ไม่รอช้า รัวหมัดชุดเอาชนะน็อก พร้อมกับคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท เป็นไฟต์ที่สองติดต่อกันแต่แล้วเรื่องราวสุดเซอไพรส์ก็เกิดขึ้น ภายหลังพิธีกรบนเวที ได้ประกาศว่า “แรมโบ้เล็ก” เป็นคนแรกจากเวที ONE ลุมพินี ที่ได้รับสัญญาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกรายการใหญ่ ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท แบบสุดเซอไพรส์ จนทำให้เจ้าตัวถึงกับดีใจจนเก็บทรงไม่อยู่ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจจากผู้ชมนับพันในสนามโดยหลังคว้าโบนัส พร้อมสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาท มาครอง “แรมโบ้เล็ก” ก็ได้ยอมรับว่ารู้สึกตกใจมากๆที่ความฝันของตนเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในค่ำคืนนี้“ผมรู้สึกเซอไพรส์มากที่ได้รับสัญญาเข้าร่วมศึก ONE รายการใหญ่ ซึ่งเป็นความฝันของผม เพราะหวังแค่โบนัสเท่านั้นในทีแรก นี่คือของขวัญวันเกิดครบรอบ 20 ปีที่ดีที่สุดของผมละครับ”“มีนักมวยหลายคนมีความฝันอยากเข้าร่วมศึก ONE รายการใหญ่ และวันนี้ผมทำได้แล้ว อนาคตก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสแบบนี้บ้างครับ”สำหรับแรมโบ้เล็ก นั้นเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ค่อย ๆ บ่มเพาะประสบการณ์จากเวทีภูธรสู่เมืองกรุง จนกระทั่งโด่งดังจากการคว้าแชมป์ซูเปอร์ไลต์เวตของเวทีมวยช่อง 7 อีกทั้งยังเคยขึ้นชกกับ “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” และ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” 2 นักมวยคนดังของศึก ONE ลุมพินี มาแล้วขณะที่ผลงานในไฟต์ก่อนหน้านี้ "แรมโบ้เล็ก" เปิดตัวใน ONE ลุมพินี ได้อย่างสวยงาม ด้วยการเอาชนะน็อก "ธีรเดช ช.ห้าพยัคฆ์" ไปได้อย่างสวยงามในยกที่สอง ก่อนจะน็อก "จาง เฉิงหลง" ในไฟต์ล่าสุด พร้อมคว้าสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาท เข้าร่วมศึก ONE ไปครองในที่สุดสัปดาห์ถัดไปแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดระดมพลยอดมวยชื่อดังมาให้ชมแน่นขนัด ศึก ONE ลุมพินี 14 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 คู่เอกวาง “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” มวยฝีมือเชิงดี กลับมาแก้ตัวเจอของแข็ง “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” ที่หวังเก็บชัยต่อเนื่อง ในกติกามวยไทย พิกัดแคตซ์เวต (132 ป.)นอกจากนั้นยังมีนักชกฝีมือดีทั้ง “ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน”, “เสกสรร อ.ขวัญเมือง”, “ยอดคมปฎัก ซินบีมวยไทย” และ “ฉลาม พรัญชัย” พร้อมขึ้นวาดลวดลายแม่ไม้มวยไทย โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.