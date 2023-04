"น้องโอ๋" เสียแชมป์!! โดนขวาเต็มกรามร่วงยกแรก "แฮ็กเกอร์ตี" ซิวเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE (คลิป)

ผลการเเข่งขัน ในศึก ONE Fight Night 9 จากสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) คู่เอกชิงเเชมป์โลก มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 -145 ป.) “ราชันฆ่าไม่ตาย” น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย พบกับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ดีกรีอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)การป้องกันเเชมป์โลกของน้องโอ๋ที่ดูเสียเปรียบเรื่องสรีระร่างกาย เเค่ยกเเรกน้องโอ๋โดนหมัดขวาเข้าเต็มๆคาง ล้มลงไปโดนนับ 8 หลังจากนั้นเจ้าตัวมีอาการเมาหมัดอย่างเห็นได้ชัด แฮ็กเกอร์ตีไม่รอรอให้ฟื้น เดินหน้าใส่ต่อออกหมัดขวาเข้าไปอีกจนน้องโอ๋คอพับลงไปกองกับพื้น กรรมการโบกมือยุติการตกทันทีนักสู้หนุ่มหล่อวัย 26 ปี จากเมืองผู้ดีอังกฤษกระชากเข็มขัดเเชมป์โลก one championship ไปครอง พร้อมโบนัส 1 เเสนเหรียญสหรัญฯ 3 ล้าน 5 เเสน