ไม่เกรงบารมีแชมป์โลก "แฮ็กเกอร์ตี" ปากแจ๋ว อาสาจบตำนาน "ราชันฆ่าไม่ตาย" ของน้องโอ๋

"โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ออกอาการมั่นใจสุดขีด ขอเป็นผู้หยุดความร้อนแรงของ “ราชันฆ่าไม่ตาย” น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย พร้อมกระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 -145 ป.) มาครอง ในศึก ONE Fight Night 9 ส่งตรงความมันจากสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.66 เวลา 07.00 น."แฮ็กเกอร์ตี" นักสู้หนุ่มหล่อวัย 26 ปี จากเมืองผู้ดีอังกฤษ ดีกรีอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พาตัวเองทะลุขึ้นมาอยู่ตำแหน่งจ่าฝูงของรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) หลังประกาศขยับน้ำหนักและประเดิมไฟต์แรกในพิกัดใหม่ด้วยการเอาชนะ "วลาดิเมียร์ คุซมิน" ไปอย่างสูสี เมื่อเดือน พ.ย.65 พร้อมคว้าตั๋วด่วนขึ้นเป็นผู้ท้าชิงรายที่ 8 ของเจ้าของบัลลังก์ชาวไทย วัย 36 ปีแม้จะรู้ดีถึงความแข็งแกร่งของแชมป์โลกที่โชว์ฟอร์มยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเผด็จศึกคู่แข่ง 10 รายรวดแถม 5 ไฟต์หลังยังแจกน็อกให้กับผู้ท้าชิงทั้งหมดอีกด้วย แต่ "แฮ็กเกอร์ตี" ก็มองว่ายิ่งคู่แข่งแข็งแกร่งเท่าใดก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้เขาต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด โดยเผยว่าได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ล้มตำนาน "ราชันฆ่าไม่ตาย" เรียบร้อยแล้ว"มันยิ่งทำให้ผมฮึกเหิมขึ้น เมื่อรู้ว่าเขาน็อกทุกคน นั่นทำให้ผมซ้อมหนักขึ้น และอย่างที่ผมบอก เรามีแผนชก และเราจะยึดตามแผนนั้น ผมคิดว่านี่คือเวลาของผมที่จะโค่นเขา ถ้าให้ผมพูด ก็อาจจะเป็นยกสาม ผมจะไม่มั่นใจเกินไป แต่ผมต้องการล้มเขาจริง ๆ และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังวางแผนจะทำให้ได้ครับ”“แฮ็กเกอร์ตี” รู้ตัวดีว่าถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นรอง แต่เขาเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านนักมวยเบอร์ต้น ๆ ของไทยมาหลายต่อหลายคน รวมถึงอายุที่น้อยกว่าเจ้าบัลลังก์ถึง 10 ปีนั้นจะทำให้เขาได้เปรียบในไฟต์นี้“ผมเคยโค่นตำนานมาหนึ่งคนแล้ว (สามเอ) แต่ตอนที่ชกกับ รถถัง ผมเป็น แฮ็กเกอร์ตี ที่อ่อนแอ ซึ่งมันก็ช่วยให้ผมมีประสบการณ์มากขึ้น และในตอนนี้ผมเป็น แฮ็กเกอร์ตี ที่ตัวใหญ่ และแข็งแรงขึ้น”“ผมมีความหนุ่มเป็นอาวุธ ผมคิดว่าผมเร็วกว่า ผมมีฟุตเวิร์กดีกว่าเขา ผมคิดว่าไอคิวมวยของผมดีขึ้นมาก แม้ว่าเขาจะอยู่ในวงการมาหลายปีแล้ว แต่ผมกำลังจะโค่นอีกหนึ่งตำนาน ผมจะรู้สึกดีมาก ๆ ถ้าผมเอาชนะ น้องโอ๋ ได้ โดยเฉพาะในบ้านเกิดของเขาและในสนามมวยลุมพินีที่เป็นตำนาน ไฟต์นี้จะต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์ครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 9 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. สามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ Thaiticketmajor.com