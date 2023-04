หมัดแลกหมัด "เสมาเพชร" ขอส่งกำปั้นล้ม "ฟิลิปเป" กอดเก้าอี้แรงกิงเบอร์หนึ่ง

"เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" สุดมั่นในพลังหมัดของตัวเอง หลังรับบทมวยแทน เตรียมเปิดศึกปะทะกับ "ฟิลิปเป โลโบ" ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ที่จะระเบิดความมันกันที่สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.นี้ เวลา 07.00 น.ตามกำหนดเดิมคู่ต่อกรในไฟต์นี้ของ "ฟิลิปเป" มวยแกร่งแดนแซมบาวัย 30 ปี คือ "เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์" แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ในศึก ONE ลุมพินี 4 "เฟอร์รารี" ถูกคู่แข่งน็อกเอาต์คาเวทีไปเสียก่อน ทำให้ ONE จึงต้องประกาศเปลี่ยนตัวให้ "เสมาเพชร" ขึ้นชกในไฟต์นี้แทน ตามมาตรการความปลอดภัยของนักกีฬาโดยงานนี้เจ้าของฉายา "ซ้ายฟ้าผ่า" วัย 28 ปีก็ไม่ขัดข้องใจแต่อย่างใด ที่จะต้องขึ้นมาเสียบแทนรุ่นน้องร่วมค่าย ถึงแม้จะมีเวลาเตรียมร่างกายที่ไม่มากนัก หลังเพิ่งคว้าชัยเหนือ "จาง เฉิงหลง" ในการประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต ในศึก ONE Fight Night 7 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาอีกทั้งการที่ "เสมาเพชร" และ "ฟิลิปเป" ต่างเป็นมวยหมัดหนักเหมือนกันทั้งคู่ ทำให้ไฟต์นี้เจ้ากำปั้นจากเชียงรายจึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เขาจะได้วัดพลังหมัดให้รู้ดำรู้แดง แถมยังได้ศึกษาวิธีการชกของคู่แข่งมาอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้การเป็นเจ้าของตำแหน่งแรงกิงอันดับหนึ่งของตัวเองนั้นต้องหลุดมือไป“ฟิลิปเป เขาเป็นนักมวยสไตล์ที่บู๊ก็ได้ รับก็ได้ กล้าแลกกล้าบวกอยู่แล้ว แต่ลูกที่ดูจะเป็นอาวุธหลักของเขามากที่สุดก็คงจะเป็นหมัดกับศอก แถมเขายังมีประสบการณ์มวยไทยอยู่พอสมควร ฉะนั้นผมจึงต้องระวังและรัดกุมให้มากครับ”“ทั้งผมและเขาต่างเป็นมวยหมัดเหมือนกันทั้งคู่ แต่ผมคิดว่าพลังหมัดของผมนั้นหนักกว่าอยู่พอสมควร และยิ่งมาชกกันด้วยนวมเล็ก ทำให้งานนี้ถ้าหากใครพลาดก่อนก็มีสิทธิ์ร่วงได้เลยครับ”อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งเป้าหมายที่ "เสมาเพชร" มองเอาไว้ นั่นก็คือการได้โอกาสกลับไปรีแมตช์ชิงแชมป์กับ "น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" อีกครั้งหนึ่งให้ได้ พร้อมกับมองว่าไฟต์กับ "ฟิลิปเป" ที่จะถึงนี้ จะเป็นตัวตัดสินครั้งสำคัญว่าเขาจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่“ผมครองแรงกิงอันดับหนึ่งมานานพอสมควรแล้ว และพยายามฝึกซ้อมเตรียมอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ไปรีแมตช์กับ พี่โอ๋ อีกครั้ง ทำให้ในไฟต์กับ ฟิลิปเป จึงสำคัญกับตัวผมมาก เพราะถ้าผมแพ้ โอกาสที่จะได้เป็นผู้ท้าชิงก็คงลดน้อยลง แต่ถ้าผมชนะไฟต์นี้ได้อย่างสวยงาม ผมก็คิดว่ามันคงถึงเวลาแล้ว ที่ผมจะได้กลับไปชิงแชมป์กับ พี่โอ๋ อีกครั้งหนึ่งครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 9 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. สามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ Thaiticketmajor.com