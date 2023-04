"แสตมป์" แลกวิชาคู่ปรับเก่า "จีฮิน รัดซวน" ก่อนลงศึก ONE ครั้งแรกในอเมริกา

"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" นักสู้หญิงขวัญใจชาวไทย ได้คู่ปรับเก่าชาวมาเลเซีย "จีฮิน รัดซวน" เสริมเขี้ยวเล็บเกมนอน เตรียมวัดฝีมือ "อลิส แอนเดอร์สัน" ในศึกประวัติศาสตร์ที่ ONE ยกพลบุกอเมริกาครั้งแรกภายใต้ชื่อ ONE FIGHT NIGHT 10 ที่เฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา วันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66นักสู้สาววัย 25 ปี เจ้าของเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิง ONE รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) กลับมาลุยเส้นทางการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) หลังหันไปชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา โดยไฟต์นี้จะเป็นฝ่ายไปเยือน "อลิส" นักสู้ขวัญใจชาวมะกันวัย 28 ปีถึงถิ่นเป็นที่รู้กันดีว่า "แสตมป์" มีทักษะมวยยืนที่ไม่เป็นสองรองใคร การันตีด้วยตำแหน่งอดีตแชมป์โลกสองกติกามายไทยและคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต แม้ว่าเธอจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการคว้าแชมป์ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวต มาครองได้ แต่เหล่าคู่ปรับของเธอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดอ่อนของ "แสตมป์" คือเกมนอนการเตรียมตัวในไฟต์นี้ "แสตมป์" จึงตั้งใจกลบจุดอ่อนของตัวเอง โดยได้ "จีฮิน" อดีตคู่ต่อสู้บนสังเวียนที่นักสู้สาวชาวไทยเคยเอาชนะมาได้ในการปะทะฝีมือเมื่อเดือนต.ค. 65 เข้ามาช่วยเสริมทักษะเกมภาคพื้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อหวังพิชิตชัยเหนือ “อลิส” ต่อหน้ากองเชียร์เจ้าบ้านโดย “จีฮิน” มีโอกาสได้เข้าคอร์สฝึกอบรมวิชาบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) กับ "ลีซี วาห์ต" นัก BJJ สายดำหญิงชื่อดังระดับโลก พร้อมกับ “แสตมป์” ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์ เมืองพัทยา ซึ่ง “จีฮิน” ถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้สาวที่เชี่ยวชาญด้านเกมนอนโดยมีพื้นฐาน BJJ ค่อนข้างแน่น และเธอก็ไม่ลังเลที่จะแลกเปลี่ยนวิชาและแชร์ประสบการณ์ให้ “แสตมป์” ในโอกาสที่ได้มาอัปสกิลด้วยกันในครั้งนี้“สำหรับการเตรียมตัวไฟต์นี้ หนูต้องป้องกันการเทกดาวน์ของ อลิส ให้ได้และใช้ทักษะมวยไทยสร้างโอกาสในการโจมตีค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ จีฮิน มาช่วยเพราะเกมภาคพื้นของ จีฮิน ค่อนข้างดี ตอนฝึกกับเธอ เธอน่ารัก ยิ้มแย้ม และช่วยเหลือหนูด้านเทคนิคเสมอเลยค่ะ”แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ได้ที่เฟซบุ๊กONE Championship Thailandเว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh